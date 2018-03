Nederland komt in actie tegen kanker in liveshow KWF

Iedereen kent wel iemand die met deze ziekte te maken heeft gehad. Nog steeds weet de verschrikkelijke ziekte ontzettend veel kapot te maken, dus is het hoog tijd om weer op te staan tegen kanker. Ook dit jaar vertellen zowel onbekende als bekende Nederlanders hun persoonlijke ervaring met deze rotziekte in de liveshow ‘Nederland staat op tegen kanker’ op AVROTROS.

Alleen in ons land verwoest deze ziekte al jarenlang veel gezinnen, doordat er 1 op de 3 mensen de diagnose ‘kanker’ krijgt. Een simpel rekensommetje bevestigd dat dit meer dan 100.000 mensen per jaar zijn. Oftewel, 100.000 mensen te veel. Ook dit jaar hoopt het KWF Kankerbestrijding met de liveshow weer een groot geldbedrag op te halen, zodat onderzoekers nog meer onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte kunnen doen.

Speciaal moment

Voor presentatrice Caroline Tensen is het de tweede keer dat zij de show aan elkaar mag praten. “Ik voel me vereerd om dit programma te mogen maken, omdat we met elkaar het verschil kunnen maken.” Ook zijn er dit jaar weer een aantal BN’ers die zich inzetten voor het goede doel. Zo zal presentatrice Marlijn Weerdenburg samen met haar vader, die twee jaar geleden de diagnose kreeg, meedoen aan het hardloopevenement. “Ik ben al hard aan het trainen voor deze dag, want ik ben eigenlijk geen hardloper. Maar door dit samen met mijn vader te doen, wordt deze run nog specialer. En zal ik er alles aan doen om de finish te bereiken.”

Memorabele avond

Ook voetballer Arjen Robben, presentatrice Anita Witzier en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zullen tijdens de uitzending een speciale rol op zich nemen. De burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, is dan ook maar wat blij dat er ook dit jaar weer veel mensen hun steentje willen bijdragen. “Het doel is zo ontzettend belangrijk. 29 mei wordt ongetwijfeld weer een memorabele avond. Ik ben trots op KWF en trots op Alkmaar.”

De live-uitzending wordt op dinsdagavond 29 mei om 21:20 uur bij AVROTROS op NPO 1 uitgezonden. Klik hier voor meer informatie.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.