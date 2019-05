Nicolette Kluijver na het genezen van longkanker: ‘Ik ben voor altijd bang’

Gisteravond stond Nederland op tegen kanker. Dwars door het centrum van Bosch voegden mensen zich bij elkaar als menselijk lint, zo ook Nicolette Kluijver. Ruim twee jaar geleden kreeg ze te horen kreeg dat ze longkanker had.

Ze praat er niet graag over, maar gisteren maakte ze daar een uitzondering voor. “Ik hoop zo dat mensen er geld voor over hebben, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar die kutziekte.” En dat is zeker gelukt: er is ruim € 80.000 opgehaald.

Foute boel

Nicolette wist vanaf het begin al dat het foute boel was, terwijl haar arts dacht dat het misschien tuberculose was. “Ik voelde in het diepst van mijn vezels: dit is niet goed.” Pas na een halfjaar zag ze een ander dokter voor een second opinion. Toen kreeg ze te horen waar ze al bang voor was. “De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Ik dacht: hoe ga ik nou mijn kinderen groot zien worden? Je leven stort gewoon in. Ik was in één keer iemand anders, een patiënt met longkanker. En ik word ook niet meer degene die ik ervoor was.”

Angst

Nicolette is inmiddels schoon verklaard, maar denkt nog dagelijks aan die tijd. “In mijn hoofd hangt een donderwolk die niet meer weggaat. Ik ben voor altijd bang. Die angst hoort bij mij. Ik weet nooit welke kant het op gaat.” Toch is er volgens haar ook iets positiefs wat de ziekte haar heeft gebracht. “Ik ben dankbaar, omdat ik weet hoe snel het leven voorbij kan zijn.”

