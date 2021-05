Gers Pardoel is weer verliefd en dít is zijn nieuwe vlam

Blij nieuws van rapper Gers Pardoel (40), hij is namelijk weer verliefd. En wel op de Belgische schone Ann-Sophie Van Triel (25). Dat heeft het entourage van de rapper bevestigd aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De twee kersverse tortelduifjes kennen elkaar via een project waar zij samen aan werkten. Het nieuws kwam naar buiten omdat ze met z’n tweetjes waren gespot in verschillende horecazaken. Erg geheimzinnig doen ze er dus niet over.

Nieuwe vlam

Gers heeft Anne-Sophie ontmoet via haar bedrijf Social Issue. Hiermee zet ze bedrijven, merken, influencers en bekende koppen in de markt. Begin dit jaar lanceerde dat bedrijf de campagne ‘What is your social issue?’. Hiermee werd aandacht gevraagd aan de mentale gezondheid van jongeren die op social media vooral geconfronteerd worden met de ideaalbeelden. Via deze weg leerden Anne-Sophie en Gers elkaar kennen en de kans is groot dat hier dan ook de vonk is overgeslagen.

Ex van Gers Pardoel

Gers komt uit lange relatie met zijn jeugdliefde Selina van Gool, die overigens ook zijn manager was. Samen met haar heeft hij twee kinderen: Goud (7) en Rocci (6). Begin vorig jaar liep de relatie stuk en Selina stopte toen ook als zijn manager.

