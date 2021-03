De succesvolle serie Anne+ krijgt een speelfilm, zo werd een aantal weken geleden bekend gemaakt. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Thorn Roos de Vries een rol heeft in de film. En daarmee heeft hen de titel ‘eerste non-binair karakter’ in de, toch al erg inclusieve, film te pakken.

Als je non-binair bent, identificeer je jezelf niet als man of vrouw. Eerder interviewden we hier Mik al over. Ook Thorn Roos is non-binair. De acteur was eerder al te zien in de jeugdserie Spangas als Lesley, een personage dat ook non-binair is.

Thorn Roos non-binair in Anne+

In de film Anne+ kruipt Thorn Roos in de huid van Lou. ‘Ik vind het geweldig dat ik mijzelf mag toevoegen aan de cast van Anne+’, zegt De Vries tegen ANP. Volgens hen is Anne+ belangrijk geweest voor de lgbtq+community. ‘De serie heeft zoveel taboes doorbroken. Het is fantastisch dat er nu een film komt en nog leuker dat ik er in mag spelen.’

Eerder werd al bekend dat Hanna van Vliet de rol van Anne gaat vertolken, net als in de serie. Verder keert de bestaande cast terug, onder wie Jade Olieberg, Eline van Gils, Jouman Fattal en Ayla Çekin Satijn. De opnames van de speelfilm starten deze week. Vanaf september is de film te zien in de bioscopen, daarna verschijnt hij op Netflix.

Tekst gaat verder onder foto

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Thorn Vineyard (@thorn.vineyard)

Verhaallijn film Anne+

In de film is Anne van plan om met haar grote liefde Sara te emigreren naar Montréal. Maar vlak voordat ze weggaan, keurt haar uitgever het manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek af: wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? Noodgedwongen gaat Anne op zoek naar wat ze wil in het leven, want niet alleen haar hoofdpersonage lijkt te zijn afgedwaald.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief