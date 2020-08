Carole Baskin (je weet wel van Tiger King) is aangeklaagd door de drie dochters van haar verdwenen echtgenoot. De vrouwen willen meer weten over de mysterieuze verdwijning van hun vader Don Lewis in 1997.

Lees ook: Dat belooft wat: er komt een spin-off show van Tiger King

The Guardian zegt dat de kinderen van haar verdwenen echtgenoot haar op deze manier proberen te dwingen onder ede te verklaren. Ze vragen de ‘Tiger Queen’ om dagboeken, telefoon- en andere gegevens. Niet alleen Carole Baskin ook Kenny Farr en een vrouw die in Lewis’ testament vermeld wordt, zijn aangeklaagd. O,ja en wie meer weet over de verdwijning en de gouden tip heeft, kan 85.000 euro als beloning in zijn zak steken.

‘Baskin voerde man aan tijgers’

Carole Baskin werd in één klap beroemd na haar rol in de Netflix-serie Tiger King. In de serie wordt een vete uitgevochten tussen de eigenaren van dierenparken met tijgers en leeuwen. Ook de mysterieuze verdwijning van Baskin’s echtgenoot in 1977 wordt besproken. Joe Exotic en Lewis’ familie wijzen in de serie naar Baskin. Ook de theorie dat ze hem aan haar tijgers zou hebben gevoerd, komt aan bod. (Het moet niet gekker worden).

Baskin kreeg het grootste gedeelte van de erfenis á miljoenen Amerikaanse dollars. Tot op de dag van vandaag ontkent ze iets te maken te hebben met de verdwijning van man Lewis.

Fan van Joe of Carole

Nog even over die tigers, tigers, tigers trouwens. Wist je dat er een wetenschappelijke reden bestaat waarom we fan zijn van Joe of Carole? Omdat er sprake is van een groot klassenverschil. ‘Bij Carole krijg je al snel het beeld van een rijke dame die niet schroomt om met geld te smijten in haar rechtszaken tegen Joe’, legt Simone Driessen, mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uit. ‘Joe is daarin de underdog en dat wekt medelijden en sympathie. Hij behoort niet tot die rijkere klasse en dat telt zeker mee in de Amerikaanse context van grote welvaartsverschillen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NU.nl | Beeld: Still Netflix