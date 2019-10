Oeps! Fan ziet Glennis Grace aan voor Trijntje Oosterhuis

Hoe geweldig is het als je je grote idool tegenkomt en met diegene op de foto mag? Dit overkwam een fan in Rotterdam die trots een selfie kreeg meet Trijntje Oosterhuis. Maar… Hij bleek met de verkeerde op de foto te staan!

Trijntje Oosterhuis

“Rotterdam met zangeres Trijntje Oosterhuis” schrijft de trotse fan bij een foto. Maar in beeld is iemand heel anders te zien… De fan staat namelijk met Glennis Grace op de foto. Glennis kan er overigens zelf wel om lachen. Ze reageerde onder de foto “Nope thats realy me”, en plaatste hem op haar eigen Instagram-pagina.

