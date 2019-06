Olcay Gulsen openhartig over seksleven met Ruud de Wild

De relatie van Olcay Gulsen en Ruud de Wild is dan wel op de klippen gelopen, maar aan hun seksleven lag het niet. De presentatrice onthult dat het ‘vanzelf’ ging tussen de lakens.

Met haar ex Frans Ghazi had Olcay weinig zin in seks, geeft ze in LINDA. toe. ‘Maar met Ruud is alles,’ liet ze aan het tijdschrift weten toen ze nog samen was met de radio-dj. Hij was stapelgek op de voormalig modeontwerpster en zei regelmatig dat hij van haar hield. Dat warmde haar wel op. ‘Dan gaat seks vanzelf. Hij is aantrekkelijk, maar ik ben vooral gevallen voor zijn intelligentie en brede kijk op het leven. We raken niet uitgepraat.’ Volgens Olcay helpt het ook dat Ruud ouder is. ‘Geen poespas van hoeveel tijd je tussen een berichtje moet laten. Ik heb drie serieuze relaties gehad, maar dit nog nooit meegemaakt.’

Breuk

Helaas waren de lieve woordjes van Ruud en het goede seksleven niet voldoende. De relatie strandde begin juni, kort nadat er een drama afspeelde in Olcays leven. ‘Mijn ex-vriend en mijn beste vriend onverwacht overleden. Ik bedoel daarmee één en dezelfde persoon. Het gaat om een Engelsman, die nadat onze relatie eindigde altijd mijn beste vriend is gebleven,’ vertelt ze aan Story. ‘Zijn overlijden heeft mij aan het denken gezet. Dingen een ander perspectief gegeven. Het heeft me er nog meer van overtuigd dat ik moet genieten van het leven. Dat het tijd is om alle ruimte voor mezelf te nemen, in plaats van iemand anders de hele tijd te entertainen. Dat is de reden.’

Definitief

Het moge duidelijk zijn dat Olcay degene is geweest die een punt achter de relatie heeft gezet. En dat moet een ongelooflijke klap voor Ruud zijn, die de afgelopen vier maanden met Olcay als een droom beleefde. Een lang gekoesterde droom ook nog, want op het moment dat de vonk tussen de twee oversloeg, was Ruud al anderhalf jaar verliefd op Olcay. Maakt Ruud nog een kans als Olcay straks voldoende tijd voor zichzelf heeft kunnen nemen? ‘Nee, dit is wel definitief,’ besluit Olcay.

