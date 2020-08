Onderhandelen in coronacrisis klinkt misschien onmogelijk, maar kan bittere noodzaak zijn als je in financieel zwaar weer zit. De huur is voor velen de grootste vaste lastenpost. Daarom kan het lonen om met je huurbaas in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Zomaar een huurverlaging eisen levert je waarschijnlijk niet veel op. Maar als je voorzichtig te werk gaat en je huiswerk doet, kunnen jullie misschien wel tot een compromis komen.

Kom beslagen ten ijs

Het is slim om eerst nog eens goed het huurcontract door te nemen voor je een gesprek aanknoopt. Staat daar bijvoorbeeld iets in over tot wanneer je contract verloopt en wat gebeurt wanneer je niet aan de betaling voldoet? En wat valt er allemaal precies onder het bedrag dat je maandelijks afstaat? (Denk aan gas en elektriciteit, maar ook bijvoorbeeld internet en gemeentelijke belastingen). Als je dat allemaal weet, kom je goed beslagen ten ijs en beschik je over meer onderhandelmunitie.

Toon begrip en empathie

Dan is het tijd voor het gesprek – en dat is best spannend. Erken ten eerste dat je om een gunst vraagt in een ingewikkelde tijd. De huurbaas moet misschien door meer van dit soort gesprekken navigeren met andere huurders. Door begrip en empathie te tonen, voorkom je dat een huurbaas meteen in de verdediging schiet. Wees beleefd en professioneel – ook als je een huurbaas hebt met wie je weleens karaoke hebt staan zingen in een obscure kroeg.

Wees transparant

Zorg ervoor dat je bewijs hebt om aan te tonen dat je een betrouwbare huurder bent. Dat je de huur altijd op tijd betaalt en zorg draagt voor het huis. Wees ook realistisch. Houd ook voorbeelden paraat waaruit blijkt dat je hier niet zomaar om vraagt. Ben je ontslagen, boventallig verklaard of net een eigen horecazaak begonnen? Als je het huis met anderen deelt, is iedereen aansprakelijk. Wees transparant over je verzoek en betrekt huisgenoten in het gesprek.

Mijn huurbaas belde net. Hij kent mijn situatie en zegt tegen me: “Ik accepteer voorlopig geen huur van je. Als je toch iets overmaakt, stort ik het terug.” Nu in tranen op de bank. Ik wens iedereen die in de problemen zit zo’n huurbaas 🙏 #Coronavirusnl — Annemarie Postma (@Postma11) March 15, 2020

Onderhandelen

Onthoud wel dat je waarschijnlijk moet onderhandelen en dat het daarom goed is altijd net iets meer te vragen dan strikt noodzakelijk. Wil je vragen of je de huur een maand mag uitstellen? Vraag dan eerst om twee maanden uitstel. Wil je tijdelijk 200 euro minder huur betalen? Begin dan bij 400 euro. Ook belangrijk: kom met een plan. Weet wat en wanneer je het kunt betalen. Het geeft een huurbaas een veilig gevoel als ze weten dat je hier goed over hebt nagedacht (ook al staan ze er zelf niet om te springen).

Open gesprek

Communicatie is het belangrijkst. Voer een open gesprek en wees bereid een compromis te sluiten. Reageer snel en helder op wat de huurbaas voorstelt en neem ook de situatie van de ander in acht. Je huurbaas gaat misschien ook financieel door een zware tijd. Daarom is ook de kans dat je een ‘nee’ terugkrijgt groot – en dat heeft dan waarschijnlijk niets te maken met het feit dat ooit de politie voor de deur stond tijdens een uit de hand gelopen huisfeestje.

Durf je ook van je kwetsbare kant te laten zien. Geef toe dat je dit niet makkelijk vindt om te vragen, maar hulp nodig hebt en ook open staat voor ideeën. Wat de uitkomst ook is: houd de huurbaas op de hoogte van je situatie en verwachtingen. Je eigen financiële advocaat zijn is zeker niet makkelijk, maar is heel belonend als het positief uitpakt. You got this.

