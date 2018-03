Ongelooflijk: Mariah klaagt over flirtende ober, krijgt bizar antwoord terug van de manager

‘Nee’ is dus ook een antwoord, al lijkt niet iedereen dat te snappen. Mariah Nonnemacher kan er inmiddels over meepraten. Terwijl ze in het hostel waar ze verbleef samen met een vriendin en diens collega’s genoot van een ontbijtje, werd ze lastiggevallen door een ober die haar wel zag zitten. Maar toen ze daar iets van wilde zeggen, kreeg ze een ongelooflijk antwoord terug.

Tijdens het ontbijt kon de ober zijn ogen blijkbaar niet van Mariah en de rest van de groep afhouden, maar deed hij er ook nog een schepje bovenop om te informeren of ze single was en haar telefoonnummer te vragen. Op zich nog geen man overboord, wanneer de interesse wederzijds is. Maar in dit geval had ze al meerdere keren aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Iets wat hem duidelijk in het verkeerde keelgat schoot en hem dan ook zichtbaar irriteerde. ‘Hij kieperde ineens ongevraagd onze koffie en fruitsap weg.’

Decolleté

Totaal niet waar je op zit te wachten, maar het allerergste moest nog komen. Hoewel de vrouwen de volgende dag hun ontbijtje ergens anders nuttigden, kon Mariah het maar niet uit haar hoofd krijgen. En toen ze bij het hostel wilde uitchecken, besloot diezelfde ober ook nog eens ‘wraak’ te nemen. ‘Hij blokkeerde de doorgang, wees naar mijn borstkas en zei dat ik mijn topje hoger moest trekken. ‘Je toont te veel decolleté, dat is hier niet gepast’. Er stonden genoeg mensen in de buurt die hem konden horen, echt gênant dus.’

Boze mail

Naast dat de beschuldig onterecht was – daarnaast bepalen we zelf wel wat we dragen – kon Mariah het maar niet verkroppen zo behandeld te worden. Het gevolg? Een boze mail naar de manager van het hostel. En zijn reactie was allesbehalve wat ze verwacht had. ‘Het spijt me echt, maar ik heb vernomen dat je een te diep decolleté droeg. Dat is een fout: als je naar een plek gaat waar veel mannen zitten, let je beter wat op je kledij.’ Hoewel de man in kwestie wel benadrukte dat zijn werknemer het beter, en vooral op een respectvolle manier had moeten uitleggen, zou hij haar naar eigen zeggen alleen maar willen waarschuwen.

Respect

Mariah keek vol ongeloof naar het scherm van haar laptop en besloot vervolgens te reageren, waarop ze, je verwacht het misschien al, een bizar mailtje terugkreeg. ‘Wat voor meisje ben jij eigenlijk? Vind je mijn opmerking niet terecht? Sorry, dan kan ik niets voor je doen. Thuis doe je wat je wilt, maar op openbaar terrein hoor je je te gedragen. Mijn hostel is geen plek om te daten of er een affaire op na te houden. Begrepen? Het is een kwestie van respect naar anderen toe. Ga in het vervolg maar ergens anders naartoe, iemand als jou hebben we hier niet nodig. Bye!’

Social media

Inmiddels staat al het emailverkeer op social media, waarmee ze anderen hoopt te waarschuwen. ‘Ik wil andere meisjes die naar zijn hostel willen gaan waarschuwen. Grenzen kennen ze daar niet. En als er iets gebeurt, zal het je eigen fout zijn. Blijf daar weg.’ En de reactie van de manager? Tsja, daar hebben we eigenlijk geen woorden meer voor. ‘Het choqueert me dat ze nu spreekt van seksuele intimidatie, het was net omgekeerd bedoeld. Mannen en vrouwen zijn in mijn ogen helemaal gelijk. Maar dames kunnen in deze fijne stad soms een prooi worden. Het is mijn job om mijn gasten te beschermen.’ Grrr!

Recently stayed @ Enjoy hostel in Paris where I was sexually harassed by a staff member. I reported it to the owner & this was his response. Want to warn other women of this place & shine light on traveling while female. @EmmaWatson @everydayfem @DawnHFoster @TIMESUPNOW @MetroUK pic.twitter.com/hzTIoCr1qR — Rye (@MariahRhae) 23 maart 2018

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock