Ontrafeld! Wat voor type vriendin je bent op basis van je sterrenbeeld

Vriendinnen, je ziet ze een stuk minder zodra je die langverwachte droombaan hebt en/of dat liefdevolle gezin met baby, koophuis en tuin (plus: viervoeter). Toch doen je je best om een goede vriendin te zijn, door in ieder geval een keer per week te appen, te bellen (of te Facetimen, als je baby in een vrolijke bui is). Maar wat voor vriendin ben jij eigenlijk? Het staat in de sterren!

Dit is wat je sterrenbeeld daarover te zeggen heeft… Iedere vriendin speelt weer een andere rol in je leven, so far we know. Dat geldt natuurlijk ook voor jou. De één is een motivator, terwijl de ander juist problemen oplost. En dan heb je nog de vriendin die altijd down is voor een feestje en gekkigheid. Met haar kun je heerlijk unwinden, even geen getrouwde vrouw (en moeder) zijn. Heer-lijk!

Ram (21 maart-19 april)

Een Ram staat voor avontuur en vrijheid! Al jaren ben jij degene die de leukste activiteiten verzint. Weekendje weg naar Boedapest, vrijgezellenfeest op Ibiza: jij hosselt het. Bedoel, als je eenmaal tijd hebt met je vriendinnen (tussen alle moederbedrijven door), wil je meer doen dan koffie drinken in een kindercafé. Je neemt veel initiatief, waardoor je zeker weet dat iets van de grond komt.

Stier (20 april-20 mei)

Ben je een Stier? Dan ben jij de liefdevolle vriendin. Als er iets aan de hand hangen vriendinnen uren bij jou aan de telefoon (of bank, kan ook). Juist omdat je zo lief en zorgzaam bent. Ruzies zijn niets voor jou. Nee, je zorgt er liever voor dat iedereen bij elkaar blijft. Heerlijk mens dat je bent!

Tweelingen (21 mei-20 juni)

Your funny, de goedlachse gangmaker! Op de één of andere manier maak je altijd wel iets geks mee (van een flirt met de buschauffeur tot een spontane stage dive op Lowlands), waardoor je altijd wat te vertellen hebt én iedereen in een deuk bij het horen van jouw avonturen. Shine bright.

Kreeft (21 juni-22 juli)

Jouw empathisch vermogen is groot! Zonder op de voorgrond te treden voel je door de energie van mensen aan of ze goed of slecht in hun vel zitten. Je mooie innerlijk zorgt ervoor dat een vriendin voor een diep gesprek (met een glas of fles wijn) bij jou aan klopt. Je luistert als de beste en weet iedereen gerust te stellen.

Leeuw (23 juli-22 augustus)

Je bent een gulle vriendin, stuurt nooit een tikkie. Je vindt het hartstikke leuk om spontaan aan cadeau aan een vriendin te geven. Of het nu iets is uit de winkel of iets wat je zelf hebt gemaakt (denk aan je memorabele appeltaart!) .Je geeft graag en doet iets terug voor de mensen die belangrijk zijn voor je. En dat siert je!

Maagd (23 augustus-22 september)

People person pur sang! De fixer, de probleemoplosser. Je voelt je er niet lekker bij als een vriendin problemen heeft. Daarom denk je graag met haar werksituatie mee, geef je met liefde advies over haar financiën en zet je even alles opzij om haar te helpen, in het geval van een gebroken hart.

Weegschaal (23 september-22 oktober)

De meest sociale vriendin van allemaal! Je bent charmant, kunt goed babbelen (en dus netwerken), kent veel mensen en hebt ook veel vriendinnen. Alleen zijn is niets voor jou. Je agenda zit snel vol met sociale afspraken en daar geniet je van. Hoe vaker je vriendinnen om je heen hebt, hoe gelukkiger je bent.

Schorpioen (23 oktober-november)

Als Schorpioen stel jij je ten allen tijden op als de stimulerende en motiverende vriendin. Je staat altijd achter de keuzes die vriendinnen maken (jep, zelfs als ze teruggaan naar hun exen) en helpt hen daarbij. Is iemand op zoek naar een nieuwe baan? Dan sta jij met de vlogcamera paraat om het motivatiefilmpje vast te leggen. Goedzak ben je!

Boogschutter (22 november-21 december)

Jij hebt waarde aan eerlijkheid Alles zeggen en uitspreken vind je dan ook belangrijk. Slechte eigenschap? Dat je geen blad voor je mond neemt, kan soms irritant zijn. Bright side? Als een vriendin wél wil weten hoe je over iets denkt, weet ze dat jij er altijd voor haar bent.

Steenbok (22 december-19 januari)

Discipline, discipline, discipline. Je girl gang hebben veel steun aan jou als gedisciplineerde vriendin. Je weet als de beste hoe je een doel moet bereiken en stopt niet voordat je zover bent. Daarom help je vriendinnen met gezonder eten, meer sporten of simpelweg vaker afspreken. Je bent als een stok achter de deur. Maar dan wel een lieve, gezellige stok.

Waterman (20 januari-18 februari)

Een Waterman is een excentrieke vriendin. Je bent ‘de hippie’ van het stel. Alleen op vakantie, zoenen met een vrouw, lat-relaties: jij en je ruimdenkende geest hebben het allemaal gedaan. Je probeert je vriendinnen te stimuleren om de beste versie van zichzelf te zijn.

Vissen (19 februari-20 maart)

Er zwemmen veel vissen in de zee, maar deze vis is een populaire! Door jouw fijne, open karakter zijn mensen graag bij jou in de buurt. Je bent positief, makkelijk in de omgang, relaxed en hartelijk. Good vibes only! En dat terwijl je ook best de diepte in kan gaan met weinig woorden…

Bron: Famme, beeld: iStock