Pak die koffers maar, het huis van Bella Swan staat op Airbnb

Was jij (net als ons) een diehard Twilight fan vroeger en hoopte je dat jouw vampire boyfriend je kwam ophalen. Dan hebben wij goed nieuws. Je kan namelijk al die tienerdromen beleven. Het huis van Bella Swan uit Twilight staat namelijk te huur op Airbnb.

Het huis staat in de Amerikaanse staat Washington, In het plaatsje Forks om precies te zijn. Het plaatstje werd wereldberoemd door de filmreeks en nu kun je er dus ook overnachten in het huis van Bella.

Interieur

De eigenaren van het huis hebben bijna niks aan het interieur veranderd en dus komt het bijna helemaal overeen met het interieur uit de film. Je kan dus echt in het bed slapen, waar Bella heeft liggen dromen over Edward.

Ander huis

Was jij nou niet een mega Bella Fan, maar meer team Edward. Dan hebben we ook goed nieuws. Het huis van de Cullens kan je namelijk ook huren. Dat staat in Oregon en is ook via Airbnb te huren.

