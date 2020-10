Ook last van pandemirritatie? Dit kun je er tegen doen

Een fietser die je afsnijdt, een Zoom-meeting die hapert, de havermelk die op is: het is altijd irritant, maar de laatste tijd is dit kleine leed voldoende om te ontsteken in woede. Heb je ook het idee dat je lontje een stuk korter is geworden? Niet zo gek.

We kunnen corona eigenlijk de schuld geven van alles en dat doen we dan ook. Want de reden dat je als een stampvoetende Gargamel door het leven gaat, is natuurlijk die vermaledijde pandemie. Met meer tijd om handen en minder sociaal contact zijn we een stuk gevoeliger voor andermans acties. Kortaf mailtje van een collega? Hoe dúrft ze! Welkom in 2020, het tijdperk van pandemirritatie.

Impulsief reageren

Dr. Elena Tourini vindt het niet zo raar dat we in een jaar tijd met z’n allen licht ontvlambaar zijn geworden. ‘We zijn allemaal een hoop hobbels tegengekomen dit jaar. Emoties lopen hoog op, en dat is niet meer dan logisch gezien het huidige wereldklimaat. Als we gestrest of gespannen zijn, gaat de tolerantiegrens omlaag. De kans is groter dat je impulsief reageert.’

‘Als je je ongegrond voelt, is de kans groot dat je ook ongegrond reageert’, vervolgt de psycholoog. ‘Als je gestrest bent, praat je tegen vrienden op een manier waar je later misschien spijt van krijgt.’ Daar snijdt Tourini een gevoelig punt aan: wanneer je niet lekker in je vel zit, zijn het je dierbaren die daar het meest van merken (en dus niet die veeleisende baas).

Verschillen worden uitvergroot

Dan is er ook nog de enorme onzekerheid waar iedereen op dit moment mee moet dealen. ‘Er zijn veel extremen ten opzichte van het virus en hoe we daar mee om moeten gaan’, voegt Tourini daar aan toe. ‘Sommigen wel het liefst vandaag nog een complete lockdown, anderen willen juist dat het leven zoveel mogelijk bij het oude blijft – en dan zitten daar nog een heleboel mensen tussenin. Al die verschillende meningen worden ook nog eens vergroot door de media.’

‘Mensen gaan niet zo goed om met onzekerheid en spanningen zorgen ervoor dat onze hormonen in de overdrive gaan om ‘ons veilig te houden’. Die hormonen zorgen ervoor dat we actie wille ondernemen en iets willen veranderen. Het probleem is dat we geen actie kunnen ondernemen die ervoor zorgt dat ‘het gevaar’ wijkt. Daardoor houdt die adrenaline-flow aan en wordt die misschien zelfs permanent.’

Eigen ideeën bevestigen

De sfeer is gespannen en we bevinden ons in een continue staat van vechten of vluchten. Dat verklaart waarom we zo ongeduldig zijn en dus bij het minst of geringste ontploffen. Het is adrenaline die anders nergens naartoe kan. Het maakt ons intoleranter. We zijn daardoor minder bereid ons te verdiepen in de meningen of het perspectief van een ander. Ook dat is een symptoom van stress en spanning.

‘Gezien de hoge stress door het virus en de (al dan niet komende) lockdown, worden sommige mensen minder tolerant naar anderen en staan ze alleen nog maar open voor meningen die hun eigen ideeën bevestigen. Dat geeft een veilig en zeker gevoel.’

Zo houd je het draaglijk

Wanneer je single bent, krijg je nu niet de positieve bevestigingen die je zo hard nodig hebt. Als je samenwoont daarentegen kan je tolerantielevel nog harder kelderen omdat je steeds op elkaars lip zit. Je hebt geen ademruimte of change of scenery in de vorm van een kantoor of vrienden. Pas nu merken we hoeveel waarde we hechtten aan het kletsen over niks bij de koffieautomaat of hoeveel energie het geeft om met een collega te sparren.

Die pandemie krijgen we niet zo 1,2,3 opgelost, maar je kunt wel verschillende dingen doen om het voor jezelf zo draaglijk mogelijk te houden.

1. Wees open over je mentale gezondheid

Praat over hoe je je voelt. Het is oké om verdrietig of down te zijn. Laat je vrienden, partner of familie je helpen en zorg ervoor dat je gevoelens de ruimte krijgen.

2. Leg uit waarom je een korter lontje hebt

Als iemand in je omgeving iets doet wat het bloed onder je nagels vandaan haalt, zeg het dan. En zeg het voordat je met deuren gaat slaan. Een platgetraden communicatiepad, maar wel nog steeds relevant: praat altijd vanuit jezelf en ga niet met een vingertje wijzen door een zin te beginnen met ‘jij’.

3. Pas goed op jezelf

Accepteer dat dit geen makkelijke tijd is. Onderdruk dat gevoel niet. Zoek naar ervaringen die je kalmeren of blij maken. Het kan zo simpel zijn als bellen met een vriendin of jezelf verliezen in een boek.

4. Zet je gedachtes op papier

Zet je telefoon op vliegtuigmodus en schrijf vijftien minuten lang onafgebroken wat je voelt en denkt. Na die vijftien minuten neem je een break van vijf minuten. Daarna lees je door wat je opgeschreven hebt. Wat is de rode draad, welke thema’s ontdek je? Wat je er vervolgens mee doet is aan jou. Je kunt het bewaren voor later, maar ook verbranden (op een veilige plek that is).

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock