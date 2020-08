Parkeertips voor in de hi-ha-hitte

Met deze tropische temperaturen duik je het liefst in een ijsbad en verroer je geen vin. Ga je toch de deur uit om te flaneren op het strand? Houd je hoofd dan koel en gebruik deze handige tips voordat je in je auto stapt.

Bedek leren autobekleding

Ben jij gezegend met leren of donkere autobekleding? Neem voor vertrek dan een lichtgekleurde handdoek voor op je stoel. Zo hoef jij niet met je blote benen op een hete, leren stoel plaats te nemen. (handig!). Idem voor een kinderzitje: de zon heeft flink haar werk gedaan, waardoor ook deze zitplaats hot as hell is geworden. Dek het zitje dus ook af met een handdoek.

Doortochten die wagen

De welbekende tactiek om de hitte uit je huis te verdrijven: doorluchten. Ook voor je auto is het dé manier om de warme lucht naar buiten te laten stromen. Zet het raam aan de bijrijderskant open en wapper een paar keer met de autodeur van de bestuurderskant. Wacht een paar minuten en rij dan weg met alle ramen dicht. Vergeet natuurlijk niet de airo vol aan te zetten. Bye bye hot air!

Parkeer koel in een garage

Inkoppertje: parkeer je auto op een overdekte plek of in een parkeergarage. Is deze niet beschikbaar (VOL) zoek dan schaduw bij een bos of boom. O,ja let natuurlijk wel even op de stand van ons geliefde zonnetje. Gedurende dag draait zij graag. Assistentie bij het vinden van een parkeergarage? Gebruik dan de Parkmobile app. Reserveren die plek en gaan met die banaan.

Hydrateren!

Hydrateren kun je leren. Neem bijvoorbeeld een paar bevroren flesjes water mee en leg zij bij de ventilatoren op het dashboard. En als het ijswater gesmolten is, dan heb je wat te drinken. Win win!

Neem zonwerende folie mee

Zijn de beste parkeerplekjes vergeven? No stress! Op een zonnige plek kun je ook veilig parkeren. Zet je auto met de achterkant naar de zon, zodat het dashboard koel blijft. Bedek je geliefde vierwieler vervolgens met getint (zonwerend) afdekfolie en het kwik zal flink dalen.

Gebruik je parkeerapp

Last but not least: eenmaal aangekomen, wil je natuurlijk gelijk de zee in springen. Wachten voor de parkeermeter is verleden tijd met een parkeerapp. Fijne bijkomstigheid nu we leven in een anderhalvemetersamenleving. Open je app, click and go!

