Zit je krap met geld? Dan is er pasta. Niet veel tijd om te koken? Dan is er pasta. Komen er vrienden eten, maar ben je niet de beste kok? Ook dan is er pasta. Pasta is het antwoord op veel levensvragen en pasta staat altijd klaar voor je. Pasta is koning. Zo denkt ook twitteraar @Daibella erover en daarom stond ze perplex toen ze per toeval een heuse pasta lifehack ontdekte.

Pasta lifehack

Daibella stond totaal perplex toen ze een foto van een vergiet en een pan met spaghetti voorbij zag komen. Want, zo blijkt, Daibella heeft haar hele leven de pasta op de verkeerde manier afgegoten. En met haar vele anderen, want haar 73.000 keer geliked en 34.000 keer gedeeld. Want wat is er aan de hand? In plaats van het water en de spaghetti van de pan over te gieten in het vergiet, blijkt nu dat het andersom moet. Het vergiet moet boven de spaghetti in de pan geplaatst worden. Hierdoor blijft de pasta in de warme pan en hoef je ook niet op een spastische manier extra ruimte op het aanrecht / gootsteen te maken voor je vergiet. Hoe handig! En zeg eens eerlijk, heb jij het ooit op deze manier gedaan?