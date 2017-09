In juni werden we al even lekker gemaakt met de trailer-van-de-trailer van ‘Pitch Perfect 3’ en nu krijgen we nóg een traktatie. De officiële trailer van de a capella-dames is hierrrrr.

Pitch Perfect 3

Denk Fat Amy, Beca, hoge tonen, hilarische one liners, sarcasme en fijne girly talks, dat kan alleen maar leuk worden. Alhoewel, deze derde versie van de pitchers heeft een droevig randje: het is het laatste – en daarmee hét afscheid – optreden dat we van de a capella meiden zullen zien. Van de andere kant, Ruby Rose speelt ook mee en dat maakt een hoop goed!

Millennial

‘Pitch perfect 3’ speelt in op menig millennialprobleem. Want na het winnen van het wereldkampioenschap gaan de Bella’s ieder hun eigen weg. Die weg is hobbeliger dan gedacht. Want het werkende leven – voor de één inclusief zang, voor de ander een kantoorbaan – blijkt vies tegen te vallen. Stuk voor stuk krijgen de meiden heimwee naar elkaar, naar het zingen en bovenal naar het optreden. Dus slaan ze de handen opnieuw ineen en doen ze mee met de Europese USO tour. Op naar Europa dus!

Pitch Perfect 3 draait vanaf 22 december in de bioscoop.

Beeld: Kijk, Pitch Perfect 3