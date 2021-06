Zo houd je je planten binnen én buiten in leven in de warmte

Het is eindelijk warmer buiten en dat betekent ook dat alles weer langzaam begint te bloeien. Ben je een echte plantenfreak en staat je woonkamer/slaapkamer/badkamer of tuin/balkon/patio helemaal vol met gezellige planten? Dan is het belangrijk om deze groene vrienden wat extra aandacht te geven in de warmte.

De zomer zorgt ervoor dat de planten weer beginnen te groeien en dat is fijn. Maar dat betekent ook dat ze wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Eén ding dat vooral belangrijk is nu (en eigenlijk altijd) is water. Maar daar kan het ook makkelijk in fout gaan.

Te vaak of te weinig

Het water geven van planten lijkt zo simpel, maar is eigenlijk nog best een lastige taak. Wanneer geef je een plant te veel of juist te weinig water? Dat verschilt per plant, maar ligt ook aan de standplaats van de plant. Zoek van te voren even op hoe vaak jouw planten water nodig hebben en stel vaste dagen in. Ook goed om te weten: als de zon de hele dag op je planten in de tuin heeft geschenen, dan is de kans groot dat ze dorstig zijn. Een goeie sproeibeurt vinden ze vast en zeker fijn.

Het moment van sproeien

Wat is nou het juiste moment om de planten in de tuin te sproeien? In ieder geval niet midden op de dag als de zon volop schijnt. Het beste moment is om het ’s ochtends vroeg te doen. Het water heeft dan de tijd om in de planten in te trekken en de rest zal gedurende dag verdampen. Als je daar geen tijd voor hebt, is het in de avond – nadat de zon onder is – ook nog een optie. Daarbij is het wel belangrijk dat de planten de tijd hebben om te drogen voor de nacht. Als het nat blijft, is de kans op schimmel groter. En daar wordt je plant nou juist weer niet zo blij van.

Te veel water geven

Je denkt misschien dat het goed is om je plant lekker veel water te geven, maar dat is in de meeste gevallen juist niet zo. Je kunt planten eigenlijk best wel makkelijk ‘verdrinken’. Vooral als je planten in een pot staan zonder gat onderin, kan dit behoorlijk fout gaan. Het water blijft onderin de pot staan, waardoor de wortels zullen rotten.

Controleer de vochtigheid

Wat je kunt doen om er zeker van te zijn dat je plant water nodig heeft, is het checken van de vochtigheid van de grond. Het werkt vrij simpel: je drukt je duim of wijsvinger ongeveer een centimeter de aarde in. Als je voelt dat de bovenste laag nog wat vochtig is, hoeft-ie nog geen water.

Geef je planten een oppepper

De lente en zomer zijn de seizoenen dat je groene huisgenoten volop in bloei staan. Je zult merken dat er nieuwe bladeren aan de planten komen of dat sommige planten zelfs bloemen krijgen. Om ze nou nog een klein handje te helpen, kun je gebruik maken van plantenvoeding. Wedden dat het in no time een mini-jungle is bij jou thuis?

Bron: Freundin | Beeld: Getty Images