Pauze van social media

Na de breuk nam Monique even een moment voor zichzelf en laste ze een korte socialmedia-pauze in. Nu pakt ze de draad weer op. Op de kiekjes die ze dit weekend plaatste ziet ze er stralend uit. Dat valt ook haar fans op. ‘Zo knap dat je gewoon blijft stralen ondanks alle shit die je al hebt moeten doorstaan… powervrouw!’, schrijft een van haar volgers. ‘Fijn dat je zoveel kracht, energie en liefde van die kleine jongen krijgt, dat is onvoorwaardelijk,’ reageert een andere fan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

Nieuwe liefde voor André

Story maakte vorige maand bekend dat André zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. Hij hintte vervolgens op een mogelijke relatie met influencer Sarah van Soelen, maar de zanger stelde daarbij dat het vooralsnog alleen vriendschap is. Inmiddels is er wel degelijk wat opgebloeid tussen André en Sarah. Dat bevestigde de zanger in de talkshow Beau. ‘Dus dat is dan de nieuwe liefde?’, vroeg talkshowhost Beau. ‘Ja… ja… nee, ja. Ik ben wel gek op dat meisje, ja’, antwoordde André daarna, die ook vond dat hij eigenlijk al te veel had gezegd. ‘Maar ik ben ook geen leugenaar.’

Abrupt

Monique meldde eerder op Instagram dat de breuk voor haar uit de lucht was komen vallen. Volgens Hazes ging het al langer slecht tussen de twee. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet’, schreef Westenberg op Instagram.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story /Beeld: BrunoPress