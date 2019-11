Prada for Adidas: wordt dit de nieuwste match made in heaven in modeland?

Een onverwachte wending in modeland: Prada en Adidas hebben via Instagram een samenwerking aangekondigd.

Toen Virgil Abloh de creatief directeur werd van Louis Vuitton, deed hij gelijk één ding goed. Hij sloeg de handen ineen met het streetwear merk Supreme. Wat volgde was een bijzondere collectie: de klassieke en iconische tassen van Louis Vuitton werden nu voorzien van een felrood Supreme logo. Het bleek de ‘redding’ (niet dat heel slecht ging, hoor) van Louis Vuitton: in één klap werd het Franse modehuis het meest gewilde accessoiremerk van millennials. Deze kruisbestuiving van merken bleek het toppunt van logomania: een luxe merk + een populair urban merk = ka ching ching ching. Hoopt ‘Prada for Adidas’ op hetzelfde resultaat?

Voorlopig zullen we het niet weten. Buiten de teasende foto op Instagram is er maar weinig bekend. De twee modehuizen noemen hun samenwerking een ‘partnership van erfgoed, technologie en innovatie.’ Hoe dit eruit gaat zien? Geen idee, zowel Prada als Adidas doen er nogal vaag over. Het enige dat we weten is dat de eerste lancering volgende maand zal plaatsvinden (inderdaad, op tijd voor de feestdagen) en zal bestaan uit twee ‘limited edition Prada for Adidas styles die zijn gebaseerd op het rijke patrimonium en de iconografie van beide labels, die een eerbetoon aan tijdloze klassiekers vertegenwoordigen’. Whatever that may mean.

Maakkt ook eigenlijk niet veel uit, het belooft een interessante samenwerking te worden. Prada staat bekend om haar innovatie en bedachtzame collecties – kijk maar naar hun skicollecties. En Adidas is geen vreemde in de high fashion wereld. Het merk met de drie strepen werkte eerder al samen met Stella McCartney, Rick Owens en Raf Simons.

