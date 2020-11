Gaby Blaaser hield met haar aanbidders tienduizenden kijkers aan de buis gekluisterd. Videoland hoopt dat succes dunnetjes over te doen met Prince Charming – hetzelfde concept, maar dan net iets anders.

De prince Charming in kwestie heet Marvin. Hij is 29 jaar en naarstig op zoek naar een man om zijn leven mee te delen. Tien vrijgezelle mannen gooien alles in de strijd om Marvins hart te veroveren. Het decor leent zich daar in ieder geval prima voor: het hele gezelschap is overgevlogen naar Sicilië voor dit spannende liefdesavontuur. Anders dan met de Bachelorette bestaat hier de kans dat de vonk binnen de groep overslaat…

Tekst gaat verder onder video.

Stropdassenceremonie

Marvin ruilt Gaby’s rozen in voor stropdassen. In de ‘stropdassenceremonie’ stuurt hij de man voor wie hij het minste voelt huiswaarts. We hoeven gelukkig niet lang te wachten: de datingshow start op 16 december en Videoland trapt meteen af met twee afleveringen.

Beeld: RTL