Prinses Alexia (15) maakt middelbareschooltijd af in het buitenland

Prinses Alexia, dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gaat na de zomer haar middelbareschooltijd afmaken in het buitenland. Ze zal net als haar vader aan het Atlantic College in Wales gaan studeren.

Studeren in het buitenland

‘Na de zomer zal prinses Alexia haar middelbareschooltijd vervolgen aan het Atlantic College in Llantwit Major, Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat. Prinses Alexia zit nu in de vierde klas van het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag’, maakt het koninklijk huis zojuist bekend via Instagram.

Zo vader, zo dochter

Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader koning Willem-Alexander. Die ging namelijk van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College. Tegenwoordig is hij beschermheer van deze school.

Blauw bloed

Alexia zal daar op school waarschijnlijk de Spaanse prinses Leonor, dochter van koning Felipe en koningin Letizia, tegenkomen. Vorige maand werd bekend gemaakt dat zij een tweejarige studie zal gaan volgen aan het Atlantic College. Eerder ging ook prinses Elisabeth van België, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, naar Wales.

Thuisonderwijs bij de Oranjes

Eerder al deed Willem-Alexander een boekje open over hoe zijn dochters – prinsessen Amalia (17), Alexia (15) en Ariane (13) – het thuisonderwijs ervaren. ‘Het gaat gelukkig heel goed, maar je merkt wel dat de motivatie weg is. Dat het steeds lastiger is om energie op te brengen’, aldus de koning in een eerder interview. ‘En dat ze het erg missen om gewoon weer op school te zijn en ze missen hun vriendinnetjes en vriendjes. En ja, de oudste zit dus wel ’s middags op school want die heeft eindexamen. Maar voor de rest is het echt hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar school.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

