Psoas, het klinkt een beetje als een of andere nare huidaandoening of enge ziekte, maar is een spier in je lijf. Voluit heet ‘ie de iliopsoas en hij zit aan de onderkant van je wervelkolom en de bovenkant van je dijbeen. Het verbindt de bovenkant van je lijf met de onderkant en wordt gezien als de spier die je emoties en stress opslaat.

‘Stress spier’, zo wordt de psoas ook wel genoemd. Dat komt niet uit de lucht vallen. Als er iets engs gebeurt en wij schrikken, dan trekt ‘ie samen, zodat we kunnen vluchten, vechten of bevriezen. Hij veroorzaakt dan ook regelmatig rugpijn als je ‘m weinig beweegt.

Spier van de emoties

Tot dusver klinkt het allemaal vrij logisch. Nu blijkt dat de spier de emotie die onder de stress ligt, ook opslaat. Niet voor niets wordt ‘ie dan ook ‘de spier van de ziel’ of ‘de spier van de emoties’ genoemd, bijvoorbeeld in de Ayurvedische geneeskunde. Een gespannen spier zou voor narigheid kunnen zorgen, want het zou invloed hebben op je reptielenbrein. Dit is het gedeelte van onze hersenen die onze oudste primaire levensbehoeften controleert, zoals ademhaling, eetlust, voorplanting, angst en stress. Niet gek dus dat spanning in het reptielenbrein een ongelukkig gevoel kan veroorzaken.

Zó verzorg je de psoas

Hoe voorkom je die misère? De psoas moet vooral in beweging blijven. Maar da’s lastig, want hij ligt goed verstopt onder in je rug. Door middel van bepaalde rek- en strekoefeningen kun je ‘m soepel houden. Yin Yoga is bijvoorbeeld een goede manier om de psoas tot rust te laten komen én ‘m elastisch te houden. Een van de oefeningen die je zou kunnen doen om je psoas te laten uitrusten: ga op je rug liggen. Houd je knieën gebogen en zet je voeten, op zo’n dertig tot veertig centimeter afstand van je billen, op dezelfde lijn als je heupen. Leg je hoofd en onderrug recht op de grond. Raak je niet de grond? Een handdoek kan helpen om het gat op te vullen. Dat is alles! Als je dit iedere avond doet, minimaal tien en maximaal twintig minuten, zul je zien dat je minder last krijgt van je onderrug.

Bron: inspirerendleven.nl | Beeld: Getty Images