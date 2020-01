Eén op de drie vrouwen heeft last van PTSS na miskraam

Een miskraam komt bij ongeveer 10 tot 15 procent van alle vrouwen tenminste één keer voor en is vaak een traumatische ervaring. Na afloop van een miskraam krijgen veel vrouwen dan ook te maken met angstgevoelens, depressies of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en het Imperial College London.

Een maand na een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft één op de drie vrouwen last van een PTSS. Na negen maanden kampt nog steeds één op de vijf vrouwen daarmee.

Het onderzoek

De onderzoekers uit Londen en Leuven wilden vaststellen of een miskraam een PTSS kan veroorzaken. Zo’n stressstoornis kenmerkt zich door het herbeleven van een traumatische gebeurtenis.

Voor het onderzoek werden 737 vrouwen in drie ziekenhuizen in Londen gevolgd, kort nadat zij een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap mee hadden gemaakt. Na één, drie en negen maanden moesten zij een vragenlijst invullen over angst, depressie en PTSS. Ter vergelijking werd er ook gekeken naar een groep van 87 vrouwen met een zwangerschap die ‘goed’ verliep.

Resultaten

In vergelijking met de controlegroep hadden vrouwen na een vroegtijdige miskraam dubbel zo veel risico op angstaanvallen en drie keer zo veel op ernstige depressieve symptomen. Van de vrouwen die een vroege miskraam hadden, heeft ook één op de zes hier maanden later nog last van.

Een maand na een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft één op de vier vrouwen matige tot ernstige angstgevoelens. Maar liefst elf procent is depressief en bij zes procent van de vrouwen is deze depressie na negen maanden nog steeds aanwezig.

Eerste grote studie

Dit is de eerste grote studie die aantoont dat een miskraam kan leiden tot PTSS. Dat zegt Dirk Timmerman, een van de onderzoekers van de studie, tegen EditieNL: “Er zijn vroeger wat kleine studies geweest die een verhoogde kans op depressie aantoonden, maar geen grote studies met een precieze omschrijving van de onderzochte vrouwen.” Hij was dan ook verbaasd over het hoge aantal vrouwen met een dergelijke stressstoornis.

Meer aandacht voor PTSS

De onderzoekers hopen na dit onderzoek dat er meer aandacht wordt geschonken aan de traumatische gevoelens na een miskraam. Zo wordt er gewezen op wegblijvende steun of begrip vanuit de directe omgeving van vrouwen die zo’n traumatische gebeurtenis meemaken. Maar ook in de medische wereld moet er meer aandacht voor komen. Zo wordt er in het onderzoek gezegd dat er snel toegang moet kunnen komen tot specialistische zorg en deskundig advies om de vrouwen na een miskraam passend te kunnen behandelen.

Bron: EditieNL, Gezondheid en Wetenschap | Beeld: iStock