Recept van de week: heerlijke sinaasappelcakejes

Zodra de eerste mooie dag een feit is, zit jij met je meeneemlunch in het park. Drie perfecte picknickrecepten.

Benodigheden voor 8 stuks

2 grote scharreleieren • 100 ml olijfolie • fijngeraspte schil van 1⁄2 sinaasappel • 100 ml sinaasappelsap • 50 ml Cointreau of een andere sinaasappellikeur • enkele druppels lavendel-essence (verkrijgbaar in natuur-voedingswinkels) • 200 g bloem • 145 g fijne kristalsuiker • 1 tl bakpoeder • snuf zeezout

• gesmolten boter, voor het invetten • 60 g poedersuiker • 1⁄2 l sinaasappelrasp • 1 el sinaasappelsap • lavendelbloemen, voor het garneren (optioneel)

Hoe maak je het?

Verwarm de oven voor tot 160 °C. Klop in een kom de eieren met de olijfolie, sinaasappelrasp, het sinaasappelsap, de likeur en lavendel-essence lichtjes door elkaar. Doe de bloem, suiker, bakpoeder en zout in de kom van een mixer. Gebruik een spatelvormig hulpstuk om de ingrediënten te mengen. Laat de motor langzaam draaien en voeg het geklopte eiermengsel toe. Zet de mixer dan, zodra alles gemengd is, 3 minuten op de hoogste stand; schraap geregeld het deeg van de zijkant van de kom. Vet de bodems en zijkanten van 8 mini-cakevormen in – of 8 holtes van een bakvorm voor grote muffins. Verdeel het deeg gelijkmatig over de vormen of holtes. Zet de cake-vormen, als je die gebruikt, op een bakplaat, zodat je ze veilig in de oven kunt zetten.

Zet de cakejes in de oven en bak ze 20 minuten, of tot een prikker die je in de cake steekt er schoon en droog uitkomt. Haal de cakevormen of het muffinblik uit de oven en laat ze 10 minuten staan. Haal de cakejes er dan uit en laat ze afkoelen op een taartrooster. Zeef voor het sinaasappelglazuur de poedersuiker boven een mengkom. Roer de sinaasappelrasp en het -sap erdoor. Besprenkel de cakejes zodra ze zijn afgekoeld met het glazuur. Gebruik hiervoor een lepel. Garneer ze eventueel met lavendelbloemen. Bewaar de cakejes in een luchtdicht afgesloten trommel; hierin kun je ze ook veilig vervoeren naar de picknick. Deze cakejes kunnen het best dezelfde dag nog worden gegeten.

