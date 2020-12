Eén gezicht: Reese Witherspoon en haar dochter lijken sprekend op elkaar

Reese Witherspoon kreeg 21 jaar geleden samen met toenmalige man Ryan Philippe dochter Ava. Qua genen de jackpot zou je zeggen, maar die lijkt ze toch het meest van haar moeder te hebben. Reese deelt een foto waarop zij en Ava wel tweelingzussen konden zijn.

Met rode lippenstift, een mok en een gezellige kerstrui poseren moeder en dochter bijna gezusterlijk naast elkaar. “Het is 100% waar dat ik haar moest smeken de kersttrui te dragen, maar is dit niet cute?”, schrijft Reese bij de foto.

Volgers verbazen zich vooral om de verbluffende gelijkenis tussen Reese en Ava. “Ik zie dubbel”, schrijft auteur Padma Lakshmi en “Dankjewel dat je de foto hebt getagd, anders had ik nooit kunnen zeggen wie wie was”, aldus socialite Derek Blasberg.

Hoogvlieger

Ava is net als haar moeder een hoogvlieger. Ze studeert aan de universiteit van Berkely en is goed in fotograferen en tekenen. Ze heeft niet alleen een goede band met haar moeder en vader, maar omschrijft broer Deacon ook als ‘haar beste vriend’. Daarnaast spreekt ze zich uit tegen wapengeweld, geeft ze niets om luxe (ze rijdt in een Volkswagen Jetta) en ziet ze er altijd uit om een ringetje door te halen. Zo perfect dat het bíjna irritant is, maar daarvoor is ze dan weer net te leuk.

