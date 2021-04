Reese Witherspoon en Britney Spears braken allebei ongeveer gelijktijdig door. Het grote verschil: Britney werd al snel afgeschilderd als een hot mess terwijl Reese het predikaat ‘America’s sweetheart’ kreeg. Reese vertelt dat ze door de documentaire ‘Framing Britney’ anders is gaan kijken naar hoe de tabloids destijds met haar omgingen.

Reese scheidde in 2006 van Ryan Philippe, hetzelfde jaar waarin Britney en Kevin Federline uit elkaar gingen. Beide vrouwen waren toen moeder van kleine kinderen en beiden weten hoe het is om achterna gezeten te worden door paparazzi terwijl je je kinderen naar school brengt. ‘Mijn kinderen kunnen je vertellen hoe mensen op het dak van onze auto klommen toen zij in de peuterklas zaten’, zegt Reese in een nieuw interview.

Bad girls vs. de lievelingen

Er was echter een belangrijk verschil: de manier waarop over de vrouwen in de media werd geschreven. Namen als Britney, Paris Hilton en Lindsay Lohan werden geframed als de ‘bad girls’, terwijl Reese en iemand als Jennifer Garner werden omgedoopt tot de lievelingen. Dat Reese in 2013 werd gearresteerd en ‘weet je wel wie ik ben?’ tegen de agenten schreeuwde, deed niets aan dat imago af.

‘Wat als de media hadden besloten dat ik totaal iemand anders was? Dan had ik nu op een hele andere positie gezeten. Het zijn mijn beslissingen en mijn carrièrekeuzes geweest, maar het voelde heel erg partijdig. En behoorlijk shitty.’

‘Twee weken gehuild’

Britney liet onlangs zelf weten dat de documentaire ‘Framing Britney’ haar erg verdrietig heeft gemaakt. ‘Ik heb twee weken gehuild en heel nog steeds af en toe.’ Ook ‘schaamde’ ze zich voor de manier waarop ze werd neergezet. Deze week werd bekend dat de popster in de volgende rechtszaak over het curatorschap van haar vader nu eindelijk zelf aan het woord komt.

