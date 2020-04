Hoe is een relatie met een veel oudere man? 10x jullie ervaringen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: relatie met oudere man

S. is 27 jaar en date nu een paar maanden met een 50-jarige man. Ze hebben het leuk samen, maar de laatste tijd is S. steeds meer over haar toekomst aan het denken. Onlangs dat de man al 4 kinderen heeft zij hij toch ‘ja’ toen ze vroeg of hij nog een kinderwens heeft. Naast haar verliefdheid heeft ze toch een paar twijfels en daarom vraagt ze de VIVA-forummers om hulp. Hier is 10x jullie ervaring .

Dianaf : ‘in mijn nabije omgeving een man die op zijn 55e nog een kind kreeg met zijn veel jongere vriendin van begin 30. Net zoals de jouwe was het op die leeftijd echt nog een vitale man, sportief, gezond, zeg het maar. Ondertussen is hij dik in de 70 en ze zijn nog wel bij elkaar. Maar ja, zijn gezondheid wordt wel fors minder. En er is echt wel sprake van een enorme generatiekloof tussen hem en het kind. Gelukkig gaat het wel goed, maar echt leuk is dat ook niet altijd voor het kind.’

: ‘Oud is niet meteen afgeschreven, ik denk zeker dat het kan werken, daar zijn ook veel voorbeelden. Oud is wel anders, andere levensfase en andere behoefte. Ik zou vooral letten op gelijkwaardigheid in de relatie.’ Vlaamsemeid : ‘Ik ben 49 en heb toevallig twee vriendinnen van 50 met een man van respectievelijk nu 70 en nu 74. Eentje gaat scheiden, en reden is het leeftijdsverschil van 20 jaar. Man wil rustig leven nu, zij gaat nog steeds volop voor haar carrière.’

YagaBaba : ‘Mijn oom was meer dan tien jaar ouder dan mijn tante. “Kind, trouw nooit met een oudere man,” zei ze altijd tegen mij. En toen was ze pas 45, en hij nog geen 60. Dat zei ze niet voor niets.’

Heb 3 vriendinnen die op jouw leeftijd een oudere man troffen getrouwd zijn kinderen hebben gekregen en alle 3 zijn ze nu gescheiden.’

: ‘Mijn partner is 15 jaar ouder (ik ben midden 40). Hij is jong van geest, fit en jeugdig en staat midden in het leven. Ik had geen kinderwens toen ik hem leerde kennen, hij heeft al een volwassen kind. Toen wij zeker van elkaar waren hebben wij alles besproken waar we mogelijk gaandeweg de jaren tegenaan zouden kunnen gaan lopen. Maar zolang je elkaar vrijlaat en respecteert.’ Louloulola: ‘Maar ik heb al enige tijd een relatie met een 23 jaar oudere man, met 2 lieve kindjes. Wij hebben geen last van het leeftijdsverschil. Hoe cliche het ook klinkt: als we bij elkaar zijn vergeten we het. En ik denk als je een relatie aangaat met iemand die veel ouder/jonger is, dat dit ook het geval moet zijn. Praat er over hoe jullie dit zien in de toekomst, of jullie dit aan kunnen en op een lijn zitten.’

