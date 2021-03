Retourtje maan, anyone? Deze miljardair is op zoek naar reisgenoten

Nog op zoek naar een bijzonder en uniek uitje in deze gekke coronatijd? Wat dacht je van een gratis (!) retourtje naar de maan met een miljardair? De Japanse miljardair Ysaku Maezawa wil – mocht het straks echt mogelijk zijn – acht mensen (jup, wildvreemden) trakteren op een reisje naar de maan.

Hoewel het voor sommigen een echte droom is, moeten anderen er niet aan denken. Toch blijft het voor velen slechts een droom, want zelfs áls het straks kan, kost een ticket twee ton. Laten de meesten dat nou nét niet op hun bankrekening hebben.

SpaceX vliegt ernaartoe

Toch lijkt er nu goed nieuws, want De Volkskrant schreef al dat Maezawa alle tickets kocht voor de eerste commerciële maanvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX (het bedrijf van Elon Musk) . De miljardair liet via Twitter weten dat ‘ie de tickets gratis wil weggeven – geld moet vliegen ehh, rollen, toch?

De eerste maanvlucht vindt overigens pas plaats in 2023, dus als je er nog een nachtje over wilt slapen, kan dat. En iedereen kan reageren, zo laat de rijkaard weten. ‘Iedereen maakt kans en iedereen kan reageren op het verzoek.’ Aanmelden? Kan via deze link

Retourtje maan

Grappig genoeg wilde de Japanse miljardair eerst een vrouw meenemen die ‘ie dan zou ontmoeten in een datingprogramma. Dat gaat niet door, dus pak je kans. Je hoeft overigens je vakantiedagen niet echt op te sparen. Het schijnt namelijk dat je slechts drie dagen onderweg bent, gerekend met een traditionele chemische raket. Nou, succes! Wij zwaaien vanaf de grond.

