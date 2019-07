Rij ’s normaal: vrouwen ergeren zich in het verkeer aan hun partner

De beste manier om een ruzie te voorkomen is in de auto je mond houden. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen ergert zich aan het rijgedrag van hun better half. En goedbedoeld advies? Dat wordt je vaak niet in dank afgenomen.

We vinden zelf dat we prima rijden. Er bestaat niet voor niets een gezegde: ’80 procent van de mensen denkt dat zij beter rijden dan 80 procent van de mensen’. We bekvechten wat af in het verkeer en dat is niet alleen op andere automobilisten. We ergeren ons ook als we naast een bestuurder zitten, zeker als het onze eigen partner is.

Brokkenmakers

Vrouwen zijn daarin net iets erger dan mannen. 64 procent van de vrouwen heeft wat aan te merken op de rijkunsten van hun lief. Mannen zijn iets milder, maar toch ergert de helft zich regelmatig. De ander op de vingers tikken is niet aan te raden, tenminste als je een echtelijke ruzie wilt vermijden. Omdat we zelf ons rijgedrag per definitie goedkeuren, valt een corrigerende (en mogelijk goedbedoelde) opmerking erover vaak niet in goede aarde.

