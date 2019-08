Rijk Hofman: ‘Ik spreek mijn ouders al een paar jaar niet’

Het regende deze week felicitaties in Huize Hofman. Terwijl Tim Hofman druk was met business as usual – lees: op reis naar verre oorden voor opnames van Trippers – werd bekend dat het ene broertje, Sam, een van de kandidaten van HNTM is en het andere broertje, Rijk, meedoet aan Expeditie Robinson. Klinkt als een gezellige boel, daar in Huize Hofman. Toch is niets minder waar: Rijk Hofman heeft al een jaar geen contact met zijn ouders gehad.

Dat vertelde de 22-jarige Rijk onlangs in Glamour. ‘Nee, ik spreek mijn ouders al een paar jaar niet. Mijn zus spreek ik ook al iets meer dan een jaar niet, omdat we slecht zijn in contact onderhouden, en één broer spreek ik nooit. Tim is een vriend van me en spreek ik regelmatig. En mijn jongste broertje is mij dierbaar omdat hij de benjamin is. Hij is net iets jonger dan ik en we sliepen tot ons zestiende op dezelfde kamer. Ik krijg elke zaterdag om drie uur ’s middags een melding op m’n telefoon: Moos appen, vragen hoe het gaat.’

De reden van de breuk heeft alles te maken met Rijk’s eigen geluk. ‘We keken anders naar het leven. Ik vind het geen probleem dat ik ze niet meer spreek; je bent niet verplicht om in contact te blijven omdat je familie bent. Als je geen goede band hebt met je familie, hoef je die niet te onderhouden. Als je aan mij vraagt: familie of vrienden, dan zeg ik vrienden. Tim is belangrijk voor mij omdat hij een goeie vriend is geworden.’