Rolf Sanchez: ‘Ik ben een latino in hart en nieren’

Met zijn latin vibes en enorme hit Pa Olvidarte zette hij afgelopen halfjaar Nederland op z’n kop. Eindelijk, want in Amerika was Rolf Sanchez (28) lang daarvoor al een ster en stond hij zelfs op de rode loper met J.Lo.

Hoe is jouw liefde voor zingen en optreden begonnen?

‘Ik deed van kleins af aan al Elvis na; mijn vader is een groot fan van hem. Op mijn elfde zei ik tegen mijn vader: ‘Ik wil ook zanger worden.’ Hij zei: ‘Oké, maar jij kunt toch helemaal niet zingen?’ Dat bleek ik dus wel te kunnen. De juf hoorde me op een gegeven moment zingen op de wc van school en zei: ‘Jij moet de hoofdrol in de musical spelen.’ Onze zangcoach in die tijd was Babette Labeij, en zij vroeg of ik zangles bij haar wilde blijven nemen. Ik heb dat twee jaar gedaan, maar toen ben ik gestopt, omdat ze me ‘Flappie’ noemde. Ik had flaporen in die tijd en kwam huilend thuis, zo erg vond ik het. Pas vele jaren later, toen ik haar weer tegenkwam bij The X factor, kwam ik erachter dat ze letterlijk iedereen Flappie noemt, het was voor haar gewoon een koosnaampje.’

Je werd derde bij The X Factor, maar zei dat je daarna in een zwart gat viel. Hoe kwam dat?

‘Zo’n programma is een illusie waar je even in zit, een bubbel. Ik zat in de finale, dus ik kwam twaalf weken lang op tv, werd opgehaald van huis met een taxi, alles werd voor me geregeld, ik werkte met de beste apparatuur en zat elke dag in de make-up, dus ik zag er altijd goed uit. Je moet je voorstellen dat The X factor in die tijd groter was dan The Voice nu, we hadden rond de vier miljoen kijkers en iedereen herkende ons. Ik voelde me echt een superster, en toen stopte het programma en was dat ineens allemaal voorbij. Ik was achttien en naïef en dacht: ik heb vrienden, mijn coach staat me voor altijd bij. Maar zodra ons seizoen afgelopen was, keek iedereen alweer verder naar de volgende X factor. Zo werkt het nu eenmaal met tv. Het wereldje is best hard, en ik was daar totaal niet op voorbereid, dus belandde ik in een zwart gat. Ik zat maar thuis op de bank en dacht: oké, en wat nu?’

Hoe ben je uit dat zwarte gat geklommen?

‘Door toch door te gaan. Samen met mijn vader, die mijn management deed, liep ik verschillende evenementen af. ‘Mag Rolf hier optreden? Kan Rolf hier zijn stem laten horen?’ vroeg hij dan. Ik kreeg ook als enige niet-winnaar een platencontract. Dat was te gek, maar ze wisten niet zo goed wat ze met me aan moesten, omdat latin muziek destijds niet zo populair was. Mijn moeder komt van de Dominicaanse Republiek, en zij had daar een kennis die voor tv werkt. Ze heeft opgebeld en gezegd: ‘Mijn zoon is derde geworden bij The X Factor en heeft latino’s in Nederland op de kaart gezet, mag hij zijn verhaal komen doen op televisie?’ Dat vonden ze leuk, dus ik ben daarheen gevlogen. Eigenlijk vooral voor vakantie, maar ik ben drie weken gebleven, omdat ook daar een gekte ontstond na dat tv-programma. Ze wilden een cd met me maken, maar mijn Nederlandse label zag dat niet zitten, dus ben ik opgestapt. Na twee jaar kreeg ik de kans om in Miami een plaat op te nemen met mijn grote voorbeeld Guianko Gómez, de producer van Marc Anthony.’

En daarmee scoorde je een nummer 1-hit in Amerika…

‘Ja, Por Si No Te Vuelvo a Ver heeft in 2015 negen weken op één gestaan in de Billboard-lijst. Ik wist niet wat me overkwam, ik stond gewoon boven Pitbull en Enrique Iglesias. Ik belandde in een compleet andere wereld: ik heb door Amerika mogen touren en in volle stadions opgetreden tussen grote artiesten als Marc Anthony, Jennifer Lopez en Enrique Iglesias. Pitbull kwam een keer naar me toe en zei: ‘Jij bent toch die Nederlandse latin guy?’ En ik stond met Jennifer Lopez op de rode loper bij de Latin Grammy Awards. Iedereen moest plaats voor haar maken, dus ik liep een soort van achter haar aan.’