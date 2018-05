Yay! We kunnen weer films kijken op de Rooftop Cinema!

In de zomer naar de bioscoop gaan voelt toch een beetje als vloeken in de kerk. Want wie gaat er nu in een donkere zaal bínnen zitten, terwijl het warm genoeg is om buiten te zitten? Die vraag stelden ze ook bij Pathé. Daarom ging de bioscoopfirma opzoek naar een middenweg. Het resultaat: de allereerste Rooftop Cinema in Utrecht!

Eigenlijk bestaat de Rooftop Cinema al een tijdje. Tijdens de bouw van de CineMec-bioscoop aan de Leidsche Rijn werd als extraatje op slimme wijze een dakterras gebouwd. Het terras ligt als het ware verzonken op het dak, maar biedt prachtig uitzicht over de hele stad. Nu het mooi weer is -lees: vaker droog- wordt het dakterras weer opengesteld voor filmavonden.

Filmaanbod

En dat geeft een extra dimensie aan je filmavond. De sfeer is intiem, de lucht is fris en met een beetje geluk kijk je naar boven en zie je een heldere sterrenhemel. Deze zomer -de Rooftop Cinema is t/m 30 september open- worden onder andere La La Land, Jigsaw, Mama Mia, Deadpool en IT gedraaid. Het volledige aanbod kun je hier bekijken.

Leuk feitje: in 2017 werd de CineMec bioscoop overgenomen door Pathé. Dat vonden lokale bezoekers vooral erg leuk, omdat de overname door Pathé betekende dat er nu ein-de-lijk popcorn zou worden verkocht in de bioscoop. Dat hield CineMec altijd af, omdat zij hun locatie ook beschikbaar stelde voor zakelijke evenementen.

Beeld: iStock

