Roy en Corné worden vader! Nu is dat an sich misschien niet zo heel bijzonder, maar wat wél bijzonder is, is de manier waarop. Het is namelijk voor het eerst dat de draagmoeder zwanger is via eiceldonatie. Dat betekent dat er een draagmoeder is, Michelle in dit geval, maar dat het eitje níet van Michelle is. Hoogtechnologisch draagmoederschap, noemen ze dat.

Aan EditieNL legt het stel uit dat Michelle niet wilde dat het haar eigen eitje was. ‘De draagmoeder wil niet dat het kindje haar genen heeft, zodat ze niet op die manier een band krijgt met het kind’, leggen ze uit. Dus eiceldonatie was de optie. Maar, dat bleek nog niet zo makkelijk. ‘In Nederland was draagmoederschap door middel van eiceldonatie – hoogtechnologisch draagmoederschap – voor twee mannen nog niet mogelijk.’ Hoogtechnologisch draagmoederschap houdt dus in dat het eitje van de wensmoeder in een laboratorium wordt bevrucht met zaad van de vader. Dan wordt er een embryo in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst.

Een van de vaders moet adopteren

Uiteindelijk lukte het tóch en wel bij de Vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in Elsendorp. Inmiddels is Michelle, de draagmoeder dus, 14 weken onderweg met de zwangerschap. Maar dan is de bureaucratie en ellende niet ineens voorbij, want volgens de Nederlandse wet is de draagmoeder de officiële moeder, maar genetisch gezien geldt dat hier niet. ‘Als Michelle getrouwd zou zijn, zou haar man de erkende vader zijn, daarom heeft ze extra lang gewacht met haar huwelijk’, vertelt Roy aan EditieNL. En dan krijg je nog het probleem met erkennen: slechts een van de vaders kan dat doen. ‘De ander moet een adoptieprocedure in. Een enorm gedoe waar heterokoppels geen last van hebben’, vertellen ze.

Maar, zo geven de daddy’s to be ook aan in een interview met De Gelderlander: ‘Je zou er grijze haren van krijgen. Maar ach, nu we zanger zijn… Dat geeft zo’n bak energie.’ En zo is het.

