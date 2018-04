Sahil Amar Aïssa: ‘Ik ben een snotaap die nog veel moet leren’

Hij drinkt niet en van drugs moet ie al helemaal niks hebben. Maar Sahil Amar Aïssa (25) heeft heus wel z’n streken. Kan ook niet anders, als Spuiten & slikken-presentator. ‘Waarom ik single ben? Ik heb er moeite mee om monogaam te zijn.’

Tekst Milou Deelen | Foto’s Maaike van Haaster

Twee jaar geleden was je pizzabezorger, nu presenteer je Spuiten & slikken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

‘Dat vraag ik me ook weleens af. In de buurt waar ik ben opgegroeid, is een deel van mijn vrienden het verkeerde pad opgegaan: van school af en aan de drugs. Ik had juist van kinds af aan al een duidelijke toekomstdroom voor ogen. Ik wilde performen. Elk weekend ging ik naar een theatergezelschap, wat ik niet tegen mijn vrienden durfde te zeggen, want dat was natuurlijk niet stoer. Op mijn zeventiende kreeg ik een rol in de kinderserie Vrijland. Toen is het balletje gaan rollen.’

Hoe is het voor jou om als moslim een programma over drank, drugs en seks te presenteren?

‘Ik ben nieuwsgierig en vind het belangrijk om verhalen te vertellen, dáár gaat het om. Mijn religie is een van de tig redenen waarom ik zelf geen alcohol drink en drugs gebruik. De meeste mensen drinken voor het eerst op een schoolfeest, en roken een jointje in de pauze voor de supermarkt. Ik kreeg dat anders mee, als klein jochie zag ik mensen verslaafd raken en naar afkickcentra en gevangenissen gaan. Op mijn twaalfde heb ik mezelf beloofd: zolang ik de behoefte niet voel, ga ik die dingen niet doen. Dat was dertien jaar geleden, en het gaat me prima af.’

Ben je er dan niet nieuwsgierig naar?

‘Ik ben wel benieuwd naar hoe het is om dronken te zijn, of hallucinerende drugs te gebruiken. Maar nooit nieuwsgierig genoeg om het daadwerkelijk te proberen. Wie weet, komt het ooit nog.’

Heb je die nieuwsgierigheid wel naar seks?

‘Ik ben niet gedisciplineerd genoeg om geen seks te hebben. Als ik met een meisje ben en zin in seks heb, dan roept alles in mij dat dat het juiste is om te doen. Dat gevoel is heel sterk. Volgens mijn geloof misschien een zonde, maar ik geloof niet in een mens zonder zondes.’

Wat betekent het geloof voor je?

‘Ik vind het een mooie gedachte en een fijn houvast dat we hier niet toevallig zijn. Ik geloof, of beter gezegd, hoop dat er een God is. In welke hoedanigheid die dan ook mag komen. Als ik door een dal ga, weet ik dat ik nooit alleen ben. Zijn liefde is er altijd.’

Wat vinden je ouders ervan dat je Spuiten & slikken presenteert?

‘Eerlijk? Als ze konden kiezen, hadden ze me liever in een ander programma gezien. Aan de andere kant: mijn ouders zijn wel conservatief, maar ook heel openminded. Het maakt ze niet uit wat ik doe, zolang ik maar gelukkig en een goed mens ben.’