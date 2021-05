Hoewel Sarah van Soelen (25) zich regelmatig laat zien op Instagram en steeds vaker op het social media account van André Hazes (27) verschijnt, is een interview op beeld tot nu toe uitgebleven. Inmiddels heeft de influencer daar verandering in gebracht, tijdens de feestelijke opening van Rachel’s eigen horecazaak.

Eerste video-interview Sarah van Soelen

Wanneer een verslaggever van Shownieuws vraagt hoe alle media-aandacht is voor de kersverse vriendin van André, geeft Sarah toe dat ze er ‘nog wel een beetje aan moet wennen’. Dat betekent niet dat ze er vies van is. Ze noemt het ‘nieuw, leuk en gezellig’.

Trotse André

Uiteraard staat André altijd voor haar klaar en kan Sarah rekenen op steun van de zanger. Hij helpt haar wel, maar ‘wat kun je doen’, vraagt hij zich hardop af. ‘Zij hoeft niet geholpen te worden, want het is gewoon een leuk wijf. Ik ben trots op met wie ik mag lopen.’ De beelden zijn hier te zien.

Nieuwe schoonouders André

Niet alleen Sarah maar ook haar ouders waren aanwezig bij de opening van Rachel’s theebar, zo is te zien op beelden die Story in handen heeft. Wat zij vinden van hun nieuwe schoonzoon? ‘Het is wel even wennen, maar we krijgen er wel heel veel plezier voor terug’, vertelt de vader van de influencer. ‘Het is een heerlijke gozer en hij zingt elke ochtend voor me.’

Stress

Volgens Sarah’s moeder is haar dochter onwijs gelukkig met André aan haar zijde, al is de media-aandacht soms wel wat veel. ‘Het is toch wel stress dit, maar daar kan ze goed mee omgaan. Dit is niet wat je voor je dochter voor ogen hebt natuurlijk, zo’n wereld. Maar ik vind wel dat ze het heel goed doet’, horen we haar zeggen. ‘Ze zijn erg gelukkig samen en de liefde die spat er vanaf. En als vader of moeder is natuurlijk geweldig om je kind zo gelukkig te zien. Dat gun ik iedereen eigenlijk.’

