Say what? Koppels met dit leeftijdsverschil blijven het langst bij elkaar

Age ain’t nothing but a number! Sterker nog: er wordt gezegd dat leeftijd geen rol speelt in relaties, maar volgens recent onderzoek maakt dat wél degelijk uit.

Spoiler alert! Het onderzoek wijst uit dat je het beste met iemand kunt zijn die (bijna) even oud is als jij bent. De kans op een relatiebreuk is dan namelijk maar drie procent.

Liefde kent geen leeftijd?

De onderzoekers raden een relatie met iemand die twintig jaar jonger of ouder is dan ook niet aan. Niet alleen is het leeftijdsverschil groter, ook is de kans dat jullie relatie strandt hoog, maar liefst 95 procent (!). Hoe kleiner het leeftijdsverschil, hoe kleiner de kans dat jullie relatie het niet zou gaan redden. Kanttekening: wanneer je écht gelukkig bent met je partner (hij/zij het beste in je naar boven haalt, je jezelf kan zijn bij hem of haar) hoeft leeftijd geen rol hoeft te spelen. Uiteindelijk is het ware liefde die jullie bij elkaar houdt en niet jullie leeftijd. Kijk naar Jay-Z en Queen B, zij schelen ook 12 jaar. Just sayin‘.

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock

