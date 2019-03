BN’ers leven mee na verschrikkelijke schietpartij in Utrecht

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht vond vanmorgen een verschrikkelijke schietpartij plaats. Daarbij is in ieder geval één dode en meerdere gewonden gevallen. Het terroristische dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is opgeschroefd naar het hoogste niveau en de dader(s) is (zijn) nog voortvluchtig.

De gemeente adviseert iedereen binnen te blijven, omdat nieuwe incidenten niet zijn uitgesloten. Inmiddels heeft bekend Nederland geschokt gereageerd.

‘Denk aan de nabestaanden’

‘Wat een ellende hier in Utrecht’, schrijft Radio 538-dj Coen Swijnenberg, die uit Utrecht komt. ‘Helikopters vliegen af en aan, overal sirenes. Ik hoop zo dat de gewonden het redden. Wat een ellende.’ Özcan Akyol reageert: ‘Vreselijk. Utrecht’. Hij waarschuwt zijn volgers vooral geen beelden van de slachtoffers te tweeten. ‘Ik weet niet, hoor. Maar ik hoef die fotootjes niet te zien van slachtoffers. Denk ook eens aan de nabestaanden, in plaats van je sensatiezucht.’

Wat een ellende hier in #Utrecht. Helikopters vliegen af en aan, overal sirenes. Ik hoop zo dat de gewonden het redden. 🙏🏼 Wat een ellende. pic.twitter.com/Mmek3DMP3C — Coen Swijnenberg (@coen) 18 maart 2019

Vreselijk. Utrecht. En ik weet niet, hoor. Maar ik hoef die fotootjes niet te zien van slachtoffers. Denk ook eens aan de nabestaanden, in plaats van je sensatiezucht. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) 18 maart 2019

‘Doe voorzichtig’

Ook onder anderen Domien Verschuuren, Tim Hofman, Mark van der Molen en Faberyayo leven mee. Frank van der Lende zit naar eigen zeggen gekluisterd aan Radio 1. ‘En voor iedereen in Utrecht: sterkte en doe voorzichtig.’ Nynke de Jong noemt de situatie ‘beangstigend’. ‘Dat is het. Hou je taai, Stadsie.’

wat de fuck https://t.co/a692gVEycX — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) 18 maart 2019

Utrecht 😔 — Faberyayo (@Faberyayo) 18 maart 2019

Dat is het. Hou je taai, Stadsie. https://t.co/RS1nDGWWwx — Nynke de Jong (@nynke) 18 maart 2019

Chaos en onduidelijkheden

Intussen is er nog heel veel onduidelijk. De politie houdt momenteel een woning onder schot in de stad en een rode Renault Clio waar de daders mee gevlucht zouden zijn, zou inmiddels zijn gevonden. Ook zou er nog geschoten zijn op een andere plek, nabij een moskee. Dit is niet bevestigd. Scholen en moskeeën in Utrecht zijn massaal gesloten en allerlei activiteiten in Utrecht én elders in het land afgelast, waaronder het pensioenprotest op het Malieveld in Den Haag en de langzaamaanactie op snelwegen. Ook hebben alle politieke partijen besloten om hun campagne voor de Statenverkiezingen op te schorten en premier Mark Rutte heeft het coalitie-overleg vanmorgen in Utrecht direct na de schietpartij afgekapt.

Zwaargewonden

Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding van de schietpartij het calamiteitenhospitaal opengesteld. ‘De eerste slachtoffers zijn daar inmiddels heengebracht. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen’, aldus het universitaire ziekenhuis. Zojuist is wel bevestigd dat er in ieder geval één dode gevallen is. Ook laat de politie weten dat alle personen die gewond zijn geraakt inmiddels in het ziekenhuis zijn. Onder de gewonden zijn ook mensen die zwaargewond zijn.

‘Ikbenveilig.nl’

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld voor mensen die zich ongerust maken over de situatie in Utrecht. ‘We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat’, zegt een woordvoerster. ‘Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn.’

Door: Flaironline | Beeld: ANP