Fajah Lourens is normaal gesproken niet op haar mondje gevallen, maar wanneer haar dochter Irem (nu 19) gaat puberen staat ze met haar mond vol tanden. Over seks praten met je kinderen, hoe doe je dat? Nu, flink wat jaren na Irem’s puberteit is er het boek Sex Safe van Fajah Lourens en kunstenaar Selwyn Senatori.

Geen idee had Faya over hoe ze met haar puberende dochter Irem moest praten over soa’s, condooms, menstruatie. Laat staan het vrouwenlichaam dat volop in ontwikkeling is. En dus kwam ze met goede vriend Selwyn Senatori op het idee om een boek te maken over seksuele voorlichting voor kinderen.

Veilig seksen in sneltreinvaart

Máár, dat idee bleef liggen. Totdat Faya’s zoontje Shai (12) een paar maanden geleden “van de een op de andere dag in de puberteit terecht kwam”, aldus Fajah. Opnieuw sloeg de paniek toe: een leuk, écht leuk, boek over seksuele voorlichting voor kinderen en pubers moet er nu écht komen. En dus belde ze Selwyn op. In een sneltreinvaart werkten ze de afgelopen vijf maanden aan Sex Safe.

Seks Safe

‘Kan ik zwanger worden van de eerste keer seks?’. ‘Kan ik een soa krijgen van pijpen?’. Of ‘Ben ik homo als ik op jongens val?’ Het zijn allemaal vragen die worden beantwoord in het boek. En, zo stipt Fajah tijdens de boeklancering graag aan, ook de onderwerpen ‘zelfliefde’ en ‘social media’ met betrekking tot seks worden behandeld. ‘Ik heb alle boeken over seksuele voorlichting gekocht. Het viel me op dat ze niet alleen heel saai werden vormgegeven, maar dat het ook nergens gaat over zelfliefde en social media.’ Tel daar de grappige en stoere illustraties van Senatori bij op en je snapt: dit boek over seksuele voorlichting is écht heel cool. Oh, en hadden we al gezegd dat er ook anekdotes van rappers als Ali B in staan?

Het boek Sex Safe is vanaf 12 november te koop (€ 24,95) via Bol.com.