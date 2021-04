Als je een cosmetische ingreep laat doen, kies dan voor ervaren artsen en als je naar het buitenland gaat, doe goed onderzoek. Dat bewijst dit verhaal van Sharida (39), moeder van drie kinderen. Zij vertrok naar Turkije voor een Brazilian Butt Lift, maar overleed daar aan de complicaties.

Haar moeder Julie wil gerechtigheid, zo vertelt ze aan RTL Nieuws.

Bij een Brazilian Butt Lift wordt vet uit de buik in de billen gepompt. Sharida liet de operatie in Turkije uitvoeren, omdat ze niet zoveel geld had, zo vertelt haar moeder aan RTL Nieuws. ‘Ik was er niet blij mee, maar ze bleef maar volhouden dat het daar goedkoper was’, vervolgt ze.

Brazilian Butt Lift in Turkije

Bij een bemiddelingsbureau waar Sharida begin dit jaar heen ging, werd haar afgeraden om naar Turkije te vertrekken voor de operatie. Toch hield deze waarschuwing haar niet tegen: ze boekte zelf een ticket naar Istanbul, samen met haar moeder. Haar moeder zegt hierover: ‘Ik kon haar niet stoppen en laat mijn kind niet alleen naar het buitenland gaan.’

Op 24 februari is het zover: ze gaat onder het mes. Waar het na een aantal dagen beter zou moeten gaan, gebeurde dat nu niet. Julie vertelt hoe slecht de zorg was: ‘Er lagen infuusnaalden open en bloot naast haar bed. Die stank; ze stonk over haar hele lichaam. De wonden waren niet schoon en haar weefsel stierf af omdat het niet goed verzorgd werd.’ De artsen bleven maar roepen dat het normaal was, maar dat was het dus niet. Na een paar dagen kreeg Sharida het ook benauwd, werd ze grijs en overleed ze. Vlak daarvoor zei ze tegen haar moeder: ‘Ik hou van je mama, zorg voor mijn kinderen.’

Butt Lifts die mis gingen

Sharida is niet de eerste persoon bij wie een Brazillian Butt Lift een dodelijke afloop had. Berend van der Lei, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastiche Chirurgie en hoogleraar cosmetische plastische chirurgie, legt dit uit aan RTL Nieuws. ‘Toen Kim Kardashian populair werd, werden er regelmatig butt lifts uitgevoerd met dodelijk gevolgen, bijvoorbeeld in Amerika.’

De oproep is dan ook: als je gaat voor cosmetische ingrepen, ga naar ervaren artsen. Ga je toch naar het buitenland? Doe dan echt goed onderzoek naar de (na)zorg.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images