Sharon (26): ‘Ik heb een man, maar ben smoor op een vrouw’

Niemand weet dat Sharon (26) verliefd is op een vrouw. Ze is bang om het te vertellen, bang om haar vriend te kwetsen. Al voelt hij inmiddels wel dat er iets aan de hand is.

Verliefd op een vrouw

Sharon: ‘Na onze laatste toneelvoorstelling sloeg de bliksem in. Ik speel al jaren toneel en twee jaar geleden kwam er een nieuw meisje bij ons gezelschap. Astrid, een leuke en mooie meid. Sprekende ogen, mooi blond haar en een leuke kledingstijl. Het klikte tussen ons, na een repetitie bleven we vaak samen plakken.’

‘Na een paar weken vroeg Astrid of ik eigenlijk wist dat ze lesbisch was. Dat wist ik niet, maar voor mij veranderde dat niets. We werden goede vriendinnen en gingen vorig jaar samen met een paar vrienden snowboarden. Dat was een geweldige tijd en daarna zagen we elkaar steeds vaker. Op een avond na een voorstelling gingen we met vier anderen van ons gezelschap naar een café. Hoewel ik veel te veel gedronken had, herinner ik me alles van die avond nog.’

Heerlijk orgasme

‘Ik voelde me goed en Astrid voelde dat ook. Toen Get lucky van Daft Punk gedraaid werd, trok ze me mee de dansvloer op. Uit het niets vroeg ze of ik het weleens met een vrouw zou willen doen. Ik dacht dat ik haar niet goed had verstaan en toen vroeg ze het nog eens. Ik was verbouwereerd door haar vraag, omdat ik er eigenlijk nog nooit over had nagedacht. Ik antwoordde niet, maar op een gegeven moment verdwenen we giechelend naar het toilet.

‘Zonder iets te zeggen trok Astrid me mee in een van de toiletten’

Een vies toilet, het stonk er, en daar moesten we hard om lachen. Zonder iets te zeggen trok Astrid me mee in een van de toiletten. Ze keek me recht in de ogen, aarzelde een beetje, maar deed toen mijn blouse open, maakte mijn beha los en begon mijn borsten te strelen. Voor ik het goed en wel besefte, waren we aan het kussen. Wow, zo opgewonden had ik me nog nooit gevoeld. Ze was zo zacht en ik zo dronken en geil. We kusten en streelden en Astrid bezorgde me een heerlijk orgasme. Ik deed zelf niet zo veel, liet het allemaal maar een beetje over me heen komen. Het was een magisch moment, en veel te snel weer voorbij.’

Jarenlang verdrongen

‘Thuis ben ik naast Pieter, mijn vriend, in bed gekropen. Ik heb de rest van de nacht voor me uit liggen staren. Ik had zo’n zin in seks dat ik hem wakker maakte. Ik vree met Pieter, terwijl ik intens verlangde naar Astrids borsten. Daarna ben ik in tranen uitgebarsten. Tegen Pieter zei ik dat het door de drank kwam. Maar Astrid had iets in me losgemaakt wat er altijd al was geweest. Iets wat ik altijd had weten te verbergen. Die nacht dacht ik terug aan een moment op schoolkamp. Ik was zestien en stapelverliefd op een meisje. Zo verliefd dat ik er weken niet van kon eten of slapen. Ik had die periode al die jaren verdrongen, maar ineens kwam alles terug.’

Spanning

‘Het is nu bijna een jaar geleden en ik weet nog altijd niet wat ik moet doen. Ik probeer Astrid te vermijden. We zouden dit jaar samen naar Ibiza gaan, maar ik heb het afgezegd. Astrid en ik hebben geen seks meer gehad, maar de spanning blijft. Mijn relatie met Pieter zit niet goed meer. Ik zit in de knoop, hij voelt dat. Alleen weet hij de echte reden niet.

‘Dat ik niets liever wil dan met haar naar Ibiza vliegen om daar een hele nacht met haar te vrijen, durf ik niet te zeggen’

Ben ik lesbisch? Ik ben er nog altijd niet uit. Astrid weet dat ze iets in me wakker heeft gemaakt en ze steunt me. Ze probeert zo gewoon mogelijk tegen me te doen en zegt dat ik niets hoef te forceren. Dat ik niets liever wil dan met haar naar Ibiza vliegen om daar een hele nacht met haar te vrijen, durf ik niet te zeggen. Ik zal iemand moeten kwetsen, maar ik hoop dat ik snel weer eerlijk kan zijn tegen mijn omgeving en vooral tegen mezelf.’

