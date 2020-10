6 dingen die je kunt doen voor een vriendin die single in quarantaine zit

Na twee dagen quarantaine gaat ook Netflix vervelen. Zelfs een tripje naar de supermarkt wordt dan een uitje waar je je op verheugt. Op een positieve coronatest zit natuurlijk niemand te wachten, maar als je single bent en alleen woont, duren die twee solitaire weken wel heel erg lang.

Als je een vriendin hebt die haar ziek zijn moederziel alleen moet doorstaan, kan ze dus wel een hart onder de riem gebruiken. Aanbieden om boodschappen te doen is sowieso een goed idee, maar een extraatje in de vorm van onderstaande ideeën kan ook geen kwaad.

1. Pannetje liefde

Zet een pan kippensoep voor de deur. Kippensoep is bewezen goed voer als je ziek bent en de geur alleen haalt warme herinneringen naar boven (al bestaat de kans dat ze niks ruikt, want corona). Je vriendin hoeft niet zelf te koken en niets geeft zo het gevoel dat er voor je wordt gezorgd als een pan verse soep.

2. Een potje Wordfeud

Als je je goed beroerd voelt, heb je misschien helemaal geen zin om te FaceTimen. Goed alternatief: een ouderwets potje Wordfeud. Je bent de hele dag door met elkaar in contact zonder dat je echt een gesprek hoeft te voeren. Op een dood moment een woord leggen is vast ook beter voor jouw bovenkamer dan wéér Instagram openen.

3. Netflix party

In je eentje een serie kijken kan fijn zijn, maar wordt op den duur gewoon ronduit saai. Oplossing: Netflix party. Dat is een extensie waarbij een chatvenster in beeld komt terwijl je een serie kijkt en je dus real time commentaar kunt leveren alsof je naast elkaar op de bank zit. Binging alone together.

4. Cheerleader

Als de ergste ellende voorbij is en je vriendin langzaam opkrabbelt, komt het er echt op aan. Thuis hangen zonder een notie van buitenlucht, tijd of medemensen kan zelfs het zonnigste type goed uit het het veld slaan. Leuk cadeautje: dit card deck vol motiverende kop op-quotes en friendly reminders. Niet de corny Pinterest-variant, maar opbeurende kaarten met een vette knipoog. Is het echt alle hens aan dek? Stuur haar dan je favoriete TED talk door. Zelfs de meest cynische vriendin zal het gebaar waarderen.

5. Maak een selfcare pakket

Van een mand vol goodies wordt iedereen gelukkig. Stop het vol met maskertjes, scrubs, lotions, tijdschriften, een fles goede wijn, pantoffels en een opbeurend kaartje met een concreet plan om te gaan zodra die hele quarantaine-misère voorbij is. Reken maar dat ze zich dan rete-geliefd en in een klap een stuk minder alleen voelt.

6. Agendamanagement

Iets hebben om naar uit te kijken geeft de burger moed. Voorkom dat de winter voor ‘ie begonnen is voelt als een donkere, aaneengeregen brei van dagen. Bijvoorbeeld door je beste een lijst te sturen met data die ze moet vrijhouden. Want zelfs in deze tijd is er nog genoeg om naar uit te kijken. Denk aan Duitse kerstmarkten (truttig but toll), de première van een bioscoopfilm, het nieuwe seizoen Temptation Island, spelletjesavonden, ingewikkelde recepten voor elkaar koken, een kerstboom uitzoeken… door nu al een datum te roepen, is de kans groter dat jullie het ook daadwerkelijk gaan doen.

Beeld: iStock