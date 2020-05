Slaap je tijdens een volle maan echt zo veel slechter?

Is het zweverig om te denken dat je slechter slaapt tijdens een volle maan? Of bestaat er echt zoiets als werkende maan-energie die je nachtrust komt verstoren? Volgens spiritueel coach Lai-Fong Hau is er wel degelijk sprake van de invloed van de maan tijdens het slapen.

In gesprek met LINDA.nl praat de spiritueel coach over deze magische werking van het lichtgevende bolletje aan de horizon. Daar lezen we het volgende: “Het klopt dat mensen minder goed slapen tijdens een volle maan, zoals die van vannacht. Dat komt omdat de maan dichter bij de aarde staat. Door die nieuwe energie worden mensen emotioneler, krijgen ze sneller lichamelijke klachten en kunnen ze ’s nachts minder goed in slaap vallen”, aldus Hau.

Een ander soort energie

“Twee dagen voor de volle maan en twee dagen erna kun je al last krijgen van een ander soort energie in je lijf. Als je niet kunt slapen, kijk dan eens naar buiten en besef dat er een volle maan is. Weet dat de energie van die maan je wat wil vertellen. Dat kan positief uitpakken.”

Een maan met een thema

Positief uitpakken? Het klinkt eerder als iets dat als negatief wordt ervaren. Immers, je kostbare uurtjes slaap worden verstoord. Toch ziet Hau er iets goeds in: je kunt juist veel leren over jezelf tijdens een volle maan. Dat komt omdat iedere volle maan in de astrologische wereld is verbonden met verschillende thema’s.

Ontwaken

De volle man van gisteren, 7 mei, en die vandaag nog steeds doorsuddert, gaat over ontwaken. “Dat betekent dat je nu, meer dan ooit, meer kunt leren over wie je bent. Waarom ben je op de wereld? Wat wil je leren in je leven? Die vragen horen bij het ontwaken waar deze volle maan voor is bedoeld. Als je de vragen weet te beantwoorden, groei je als mens.”

Positief denken

Maar moet je dan ’s nachts, als je ligt te woelen in je bed, nadenken over deze moeilijke materie? “Je moet weten dat het niet erg is om wakker te liggen. Accepteer dat je even niet kunt slapen. Dat helpt al enorm. Morgen weer een dag”, legt Hau uit. “Probeer tegen jezelf te zeggen dat je wél lekker gaat slapen vannacht. Overtuig jezelf en manifesteer. Dat werkt.”

Ook geeft de spiritueel coach tips voor een betere nachtrust:

1. Geef je over aan het feit dat je niet kunt slapen

“Zeg tegen jezelf dat het niet uitmaakt, dat je over een paar minuten wél gaat slapen. Probeer net als vroeger weer eens schaapjes te tellen. Zo doorbreek je je eigen malende gedachten, breng je jezelf naar je bewustzijn en val je eerder in slaap.”

2. Wees lief voor je gedachten

“Word niet boos op jezelf dat je niet kunt slapen. Het geeft niet. Zoek eens op wat het thema van de volle maan is en wat die voor je kan betekenen.”

3. Voel aan wat je nodig hebt

“Leer wat je lichaam nodig heeft. Is dat warme melk voor het slapengaan? Drink dan warme melk. Denk je dat je beter slaapt als je hebt gedoucht? Neem een douche. Leer naar je eigen gevoelens en verlangens te luisteren en voed die ook.”