Zon, zee en strand in het buitenland. Het klinkt zo idyllisch. Daarom balen veel mensen dat hun vakantie misschien niet doorgaat vanwege het coronavirus. De oplossing? Kijk naar een van deze doodenge holiday movies, dan is je wanderlust zo getemperd!

Vandaag is de versoepeling van de reisadviezen voor zestien Europese landen ingegaan. De versoepeling betekent dat mensen weer op vakantie kunnen naar bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook Portugal, Zwitserland en Tsjechië staan op de lijst van toegestane landen. Wel benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Nederlanders in alle landen de plaatselijke coronamaatregelen in acht moeten nemen. En het is maar de vraag of je daar op zit te wachten. Immers, op vakantie wil je zorgeloos achterover kunnen leunen. Onder een parasol, met cocktail. Niet met mondkapje en handgel.

Maar wat te doen als je besluit je vakantie voor deze zomer aan je voorbij te laten gaan? Ga je dan balend op de bank zitten? Ach neen, je kijkt gewoon een van deze spannende holiday films. Dan ben je juist blij dat je veilig thuis op de bank zit. Want teentje dippen, bootje varen? Dat is er na het zien van deze films niet meer bij.

Underwater

Kristen Stewart duikt dieper dan dat ik ooit van plan ben de zee in. Samen met een onderzoeksteam duikt Kristen in een onderzeeër 11 kilometer diep om de ‘bodem van de aarde’ te bereiken. En kijk, nu heeft Ariël ons laten geloven dat de diepe zee eruit ziet als een grote, vrolijke speeltuin. Maar nah uh, in de krochten van de oceaan ontwaakt er een mysterieus, kwaadaardig schepsel dat Kristen en haar team weg wil hebben. Zul je niet zien dat hun zuurstof ook bijna op is…

Te zien via Pathé Thuis.

Adrift

Een stuk realistischer is Adrift. Wat niet zo gek is, want Adrift is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Tortelduifjes Tami Oldham (gespeeld door de steengoede Shailene Woodley) en haar verloofde Richard Sharp willen al zeilend de Stille Oceaan oversteken. De wind waait hen in de rug, totdat er een genadeloze orkaan onaangekondigd op hen af stormt. Hij raakt gewond, zij moet het schip in haar eentje bestijgen. En dat 41 dagen lang. Lukt het Tami om hen veilig thuis te brengen?

Nu te zien op Netflix.

Open water

Natuurlijk mag een klassieker als Open Water niet ontbreken in dit lijstje. Maar besef een ding voordat je gaat kijken naar dit koppel dat tijdens een duikexcursie is vergeten op zee: het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In anderhalf uur tijd zie je hoe een vrolijke excursie voor een happy couple verandert in een dobberende ellende.

Nu te zien bij Pathé Thuis.

Ghosts of the Abyss

Als Titanic een vervolg zou hebben, dan zou het Ghosts of the Abyss zijn. Na het wereldwijde supersucces van Titanic keerde regisseur James Cameron terug naar de bodem van de oceaan voor deze onderwaterdocumentaire vol technische hoogstandjes. Met speciale camera’s en robots is de filmmaker in staat zijn publiek mee te nemen naar het gedoemde schip om daar onder meer te constateren dat de Tiffany ruiten in de balzaal nog steeds intact zijn. Uiteraard vlecht hij er ook beelden uit zijn kaskraker doorheen. Bill Paxton, die in Titanic de onderzoeker speelde, voorziet dit alles van een very americano voice over.

Nu te zien op YouTube (gratis).

Life of Pi

Zonder te overdrijven: door Life of Pi heb ik watervrees gekregen. En dat is bijzonder, want het gevaarlijkste dier dat je in deze film ziet is geen haai, maar een tijger. De jonge schipbreukeling Pi dobbert ruim een half jaar in een sloep op zee, vergezeld door een tijger. Regisseur Yann Martel heeft absoluut iets prachtigs gemaakt van deze film. Niet alleen de geanimeerde tijger, ook de zee, vissen en sterren zien er verbluffend mooi uit (wat meteen verklaart waarom ik bang ben geworden voor de zee). Wel moet je bij deze film een beetje aanspraak doen op je verbeeldingskracht of spiritualiteit.

Nu te zien op Amazon Prime Video.

The Shallows

Mocht je op soloreis willen gaan, overweeg dan de plaatselijke wellness in plaats van een afgelegen strand. Nancy Adams (Blake Lively) kiest voor een surfvakantie als solo retreat, en tja, ze zal het weten ook. Tijdens het surfen wordt ze aangevallen door een witte haai en zoekt ze naar veiligheid op een verlaten rots ver van de kust. Wat volgt is een hevige strijd om te overleven. En dat in een wereld waar mensen haaien eten.

Nu te zien bij Pathé Thuis.

Solo

Waargebeurd én volgens bekend recept. In een afgelegen gebied van de Canarische eilanden valt een surfer van een klif. Tijdens zijn overlevingsstrijd, die natuurlijk niet van een leien dakje gaat, denkt hij na over zijn leven en oude liefdes. Gaat hij het overleven?

Nu te zien op Netflix.