Lol in lockdown: deze spelletjes speel je met z’n twee

Lockdown is geen pretje, daar kunnen we het volmondig over eens zijn. Slaat de verveling toe, en mis je de avondjes met vriendinnen buitenshuis? Doe dan je voordeel met dit lijstje van spelletjes die je gewoon met z’n twee kunt doen.

En nee, we hebben het dus niet over ganzenbord. En we zullen je ook niet vermoeien met galgje. Schenk jezelf een glas wijn in, haal snacks in huis en spelen maar. Succes én lol gegarandeerd.

1. Qwixx

Dit dobbelspel kun je met meerdere personen spelen, maar ook prima met z’n twee. Een ideale lockdown activiteit, dus. Bij Qwixx hoef je niet op je beurt wachten – iemand dobbelt en iedereen kan de worp benutten! Hoe meer getallen je op je scoreblad aankruist, des te meer punten je krijgt. Spannend tot aan de laatste worp, en weer eens wat anders dan een simpel kaartspel.

2. Regenwormen

Regenwormen? De naam van het spel klinkt misschien niet erg appetijtelijk, maar leuk is het wel! Het is een dobbelspel, met als doel zoveel mogelijk regenwormen verzamelen. Het is simpel te begrijpen en uit te leggen. Voor ruzie zal het niet zorgen – mits er iemand niet tegen zijn verlies kan, natuurlijk. Je speelt het spel in een half uurtje.

3. Halli Galli

Ook Halli Halli mag niet in het lijstje met ideale lockdown spelletjes ontbreken. In dit spel is het de bedoeling zo snel mogelijk op de bel te drukken (of slaan, leert ervaring), wanneer je twee dezelfde kaarten ziet. Klinkt makkelijk, maar is een fikse uitdaging. De slappe lach én enige frustratie is wel gegarandeerd.

4. Jenga

Je kent het ongetwijfeld, maar de kans is groot dat je al héél lang geen Jenga meer hebt gespeeld. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen, want het bouwen van de blokkentoren is een ideale spel voor twee personen. Het doel? Zo veel mogelijk blokjes uit de toren trekken, zónder dat deze omvalt. En ja, degene die de toren laat omvallen is de verliezer.

5. Sjoelen

Tijd om de sjoelbak van zolder te halen! Daar waar je dit ouderwetse spel waarschijnlijk nooit of alleen tijdens de feestdagen speelt, is het tijdens lockdown een ideale gelegenheid om het spel ook te doen. Het is nog een actief spel ook, en da’s best handig. Kun je toch weer een avondje ‘sporten’ van je to do-lijstje afstrepen.

6. Patchwork

Een strategisch spel, waarbij je je hersens mag laten kraken. Bij dit spel kun je beter een theetje in plaats van een glas wijn drinken, want een heldere kijk is zéér nodig. Het doel? Een ‘lappendeken’ aan elkaar naaien, waarbij je zoveel mogelijk blauwe knoopjes probeert te verzamelen. Want juist daarvoor krijg je punten. Een strategisch oog is nodig om zoveel mogelijk knopen – punten, dus – te verzamelen.

7. Seven Wonders Duel

Als laatste in de lijst van lockdown spelletjes: Seven Wonders Duel. Iedere deelnemer is een leider van een beschaving en moet proberen gebouwen en wonderen op te bouwen om te overwinnen. Overwinnen kan op basis van drie mogelijkheden: wetenschappelijke superioriteit, militaire overmacht en meest ontwikkelde beschaving. Je bent er wel even zoet mee, maar dat is in deze gekke tijd niet erg als je het ons vraagt.

Bron: Bordspeltijd. Beeld: iStock