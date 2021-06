Spierpijn? Dít kun je het beste eten

De sportscholen zijn weer open en dat betekent dat er écht geen excuus meer is om niet te gaan (als je wil natuurlijk he, niets moet). Heb je na de lockdown flinke spierpijn na iedere workout? Dan kan het helpen om eens naar je voedingspatroon te kijken. Dít kun je het beste eten bij spierpijn.

Sport en voeding gaan eigenlijk hand in hand. Niet alleen als je wil afvallen, aankomen of gespierder wil worden, maar ook als je jouw spieren erbovenop wil helpen na een stevige workout.

Dit kun je het beste eten bij spierpijn

Eieren

Eieren zijn fantastisch. Je kunt ze op een ziljoen manieren klaarmaken (omelet, scrambled, gekookt, sunny side up, om maar wat te noemen), maar ook verwerken in andere gerechten. Banenpannenkoekjes, bijvoorbeeld. Eieren zijn bovendien heel goed om spierpijn te verminderen, want ze bevatten veel proteïne. En dat zorgt er weer voor dat je lichaam de aminozuren binnenkrijgt die het nodig heeft om spierpijn te verminderen.

Amandelen

Alle noten zijn gezond (mits je er niet te veel van eet, natuurlijk). Maar amandelen zijn helemaal goed om in te zetten als je spieren pijn doen. Er zit namelijk veel magnesium en omega 3-vetzuren in. Die vetten zouden een rol spelen bij het remmen van onstekingen – precies wat je wil na een workout.

Banaan

In banaan zit veel vitamine B en Vitamine E, die bekend staan om je spieren optimaal te laten werken en spierpjin te verminderen. Daarnaast zit er ook veel magnesium in: helpt weer bij de vorming en het functioneren van de spiertjes.

Kwark

Wederom een bommetje vol eiwitten. Levert alle aminozuren die je nodig hebt voor spieropbouw. Bovendien kun je ‘m helemaal opleuken en lekkerder maken door bijvoorbeeld fruit toe te voegen, noten, wat flavour drops of toppings, zoals hagelslag of schuddebuikjes. Zo maak je er een waar feestje van.

Watermeloen

Watermeloen is heerlijk zomers. Maar daarnaast heeft het ook verrassende voedingswaarden. Het bevat namelijk het aminozuur L-citrulline, wat erom bekend staat om pijnlijke spieren te laten ontspannen. Een studie, die sporters watermeloensap liet drinken, laat zien dat het hielp bij spierpijn.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: sweat, elleeten | Beeld: Getty Images