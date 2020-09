Stalker alert: productie van ‘You’ seizoen 3 begint nog dit jaar

Je kunt je weer op gaan maken voor je favoriete stalker: de productie van You seizoen 3 begint namelijk nog dit jaar. Opnames van verschillende series hebben even stilgelegen door Miss. Rona, maar Penn Badgley zal gewoon weer in de huid kruipen van Joe.

En ja, dat is dus onwijs goed nieuws, want dat betekent dat we ook weer sneller kunnen gaan bingen. Wanneer ze precies beginnen? Nou, volgens een bron ‘later dit jaar’. Dat klinkt in ieder geval heel hoopvol!

Aan het einde van You hadden we vooral heel veel vragen. Want wie was bijvoorbeeld de mysterieuze buurvrouw op wie de stalker zijn oog heeft laten vallen? In ieder geval niet zijn moeder, zo onthulden de makers al eerder. Ook verklaarde uitvoerend producent Sera Gamble tijdens een Q&A: ‘We hebben net de schrijverskamer geopend voor seizoen 3 van You. We streven naar begin 2021, maar deze dingen zijn altijd een beetje moeilijk vast te stellen totdat we bijna klaar zijn. Ik zal zeggen: het nieuwe seizoen is al BONKERS.’

De toekomst van je favoriete stalker in de boeken ligt in ieder geval wel al vast. Auteur Caroline Kepnes liet weten in haar Twitter-bio: ‘Ja, ik ben klaar met het schrijven van het derde Joe Goldberg-boek.’ Ze is zelfs al zo ver dat ze potentiële covers heeft gezien een paar weken terug. En één ding kan ze verklappen: Joe blijkt niet echt een fan te zijn van het woord ‘soonish’. Of de serie dezelfde lijn gaat volgens als de boeken, is nog maar de vraag.

