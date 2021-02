Ook al doe je het niet expres, iedereen denkt overal en altijd ergens iets van. Zo ook in de wereld van de astrologie. Alle sterrenbeelden hebben bepaalde karaktertrekken en soms past het sterrenbeeld precies bij een persoon.

Dít zijn de grootste stereotypes van alle sterrenbeelden, die vaak – net niet – helemaal waar zijn.

Stereotypes sterrenbeelden

Ieders karakter verschilt en iedereen reageert anders op verschillende situaties. Veel van deze reacties kunnen afgeleid worden van iemands sterrenbeeld. Maar dit wil niet altijd zeggen dat het altijd klopt, want nogmaals, iedereen is anders. We hebben de grootste stereotypes van alle sterrenbeelden voor je op een rijtje gezet.

Ram, 21 maart t/m 20 april

Stereotype: ongeduldig en impulsief

Nou, dat valt dus echt wel mee hoor. Tuurlijk zijn Rammen enthousiast en ondernemen ze graag spontaan actie, maar écht ongeduldig en impulsief? Dat kunnen we dus ook op een iets minder negatieve manier zien.

Stier, 21 april t/m 21 mei

Stereotype: eigenwijs en standvastig

‘Eigenwijze stier’ is iets wat deze tekens maar al te vaak horen. Maar eigenwijs is niet per se het goede woord voor de Stier. Graag z’n mannetje staan is een iets betere omschrijving.

Tweelingen, 22 mei t/m 20 juni

Stereotype: meerdere persoonlijkheden en veranderend gedrag

Van de Tweelingen wordt vaak gedacht dat deze meerdere persoonlijkheden heeft en daardoor soms onbetrouwbaar kan zijn. Integendeel, want dit sterrenbeeld is júist een van de tekens die goed te vertrouwen is en altijd eerlijk z’n mening zou geven.

Kreeft, 21 juni t/m 22 juli

Stereotype: hooggevoelig en moody

Een Kreeft here speaking: wij Kreeften huilen dus niet zo vaak als iedereen denkt. Natuurlijk moeten we af en toe een traantje wegpinken als we een zielige reclame zien of een romantische film kijken, maar het stereotype dat we 24/7 huilen is wat overdreven. *cries*

Leeuw, 23 juli t/m 22 augustus

Stereotype: trots en egoïstisch

Leeuwen staan graag in het middelpunt. En dat is maar goed ook, want ook in het middelpunt hebben we mensen nodig. Maar dit betekent niet dat Leeuwen voor niemand aan de kant zouden gaan en niet iemand anders ook wat spotlight zouden laten meepikken.

Maagd, 23 augustus t/m 22 september

Stereotype: perfectionistisch en über clean

Maagden zijn perfectionisten, we know that. Graag alles schoon en aan de kant vinden ze dan ook heerlijk. Maar dat dit teken het niet aan zou kunnen als iets vies is? Grootste onzin óóit.

Weegschaal, 23 september t/m 22 oktober

Stereotype: wispelturig

We hebben al eerder over wispelturige sterrenbeelden geschreven en toen mocht de Weegschaal zeker niet ontbreken in het lijstje. Echter is het niet zo dat dit teken nóóit keuzes kan maken. Als het écht belangrijk is, kun je op ze rekenen.

Schorpioen, 23 oktober t/m 22 november

Stereotype: intens en star

Schorpioenen denken graag na over dingen en kunnen voor sommige mensen wat intens overkomen. Vaak denkt men dan ook dat deze tekens heel star en heftig zijn. Het teken kan soms moeite hebben met loskomen, maar dat kan ook komen door degene die tegenover ze staat. Sorry, not sorry.

Boogschutter, 23 november t/m 21 december

Stereotype: angstig en loopt weg voor problemen

Boogschutters zitten vaak op het eerste vliegtuig weg van het probleem, wordt vaak gedacht. Dit teken is erg avontuurlijk en heeft vrijheid nodig. Als iets te heftig of te veel wordt, willen ze graag ontsnappen. Geen consequenties kennen, zo kun je het ook noemen, maar dit is dus écht niet altijd het geval bij Boogschutters.

Steenbok, 22 december t/m 20 januari

Stereotype: roekeloos en ambitieus

Wat is er mis met ambitie hebben? Vaak wordt gedacht dat de Steenbok er alles aan zal doen om zijn of haar ambitie te behalen. En daarbij maakt het niet uit wat er gedaan moet worden, hoe roekeloos het ook is, als het uiteindelijk maar goedkomt. Ook dit is weer wat overdreven, want dit sterrenbeeld is dan wel ambitieus, maar zal ook altijd opletten.

Waterman, 21 januari t/m 19 februari

Stereotype: houdt niet van emoties en gevoelens

Ew, feelings. Dit is weer een gevalletje ‘het ligt eraan bij wie’, want ook Watermannen kunnen gevoelig zijn. Alleen is het soms gewoon wat lastig om dit te uiten. Bij mensen die ze echt vertrouwen, zal dit veel gemakkelijker gaan.

Vissen, 20 februari t/m 20 maart

Stereotype: zoned out en iemand die vaak ontsnapt

Vissen zijn altijd druk bezig in hun hoofd. Ze denken vaak na over dingen en zijn met van alles om zich heen bezig. Daarom kan het zo zijn dat dit teken af en toe even wat rust nodig heeft en zich terug moet trekken van alles wat er om hem of haar heen speelt. Helemaal geen slechte karaktertrek dus.

Lees ook

Eye roll: dit zijn de meest dramatische sterrenbeelden van allemaal

Karaktertrekken

Hoe serieus je alle sterrenbeelden, karaktertrekken en horoscopen moet nemen, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Wij vinden het in ieder geval heerlijk als we dingen terugzien van onszelf in de astrologie. Maar als je dingen zegt als ‘ik wil niet met haar praten want zij is een *vul sterrenbeeld in*’, dan raden we je aan om dat niet te doen. Want écht niet alle stereotypes van de sterrenbeelden kloppen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flair | Beeld: Getty