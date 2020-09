Deze 3 sterrenbeelden zijn het meest geneigd je te ghosten

Verdwijnen als Houdini is zo’n beetje het lafste wat je je date aan kunt doen. Toch is de sneue daad die ghosten heet een realiteit waar we tegenwoordig maar mee moeten dealen. Heb je een zomerliefde die plots wat lauwtjes reageert?

Let dan extra op als hij/zij onder een van de volgende sterrenbeelden valt, want de kans bestaat dat je dan binnenkort überhaupt niks meer van die vlam hoort.

Tweelingen

Nieuwsgierigheid is een van de grootste pluspunten van het sterrenbeeld Tweelingen. Dit sterrenbeeld is aangetrokken tot mensen die hem intrigeren, hem op mentaal niveau bijbenen en op z’n tenen houden. Als je eenmaal zijn aandacht gewonnen hebt, voelt het alsof de hele wereld om jullie draait. Omdat het nogal charmeurs zijn, is het niet moeilijk als een blok te vallen voor dit sterrenbeeld. Maar goed, je voelt hem al aankomen: al die interesse verdwijnt ook weer net zo gauw als ‘ie kwam (in sommige gevallen letterlijk – sorry). Vooral rond het wisselen van de seizoenen heeft Tweelingen vaak zin iets nieuws om de boel weer even op te schudden. Dit luchtteken is dan opeens onzichtbaar als een, tja, spook.

Weegschaal

Weegschaal staat sterk in connectie met liefdesplaneet Venus en voelt zich opperbest in een relatie. Weegschaal is, je verwacht het niet, altijd op zoek naar een partner die balans en symmetrie brengt. Dit sterrenbeeld wil zich in de zomer nogal eens laten meevoeren door dat onbezorgde gevoel en lange zomernachten. Maar dan wordt het herfst en begint het echte leven weer. Op dat moment beseft Weegschaal zich dat die romance niet voor de lange duur is. Op dat moment doet dit sterrenbeeld er alles aan om een ongemakkelijke confrontatie uit de weg te gaan. In plaats van de volwassen route te bewandelen, verdwijnt dit teken liefst helemaal van de radar. Daar voelt Weegschaal zich heus wel schuldig over ghosten, maar nét niet genoeg om het niet te doen.

Boogschutter

Van alle sterrenbeelden bij elkaar is Boogschutter de grootste vrije geest. Met zijn optimisme en levenslust is Boogschutter zo’n beetje de belichaming van een zomerliefde. Warm, spannend, romantisch en – vooral – heel erg tijdelijk. Ongeacht de tijd van het jaar is Boogschutter van de kortdurende connecties. Dit teken waardeert zijn vrijheid en komt en gaat wanneer ‘ie daar zin in heeft. Als ‘ie gaat, gebeurt dat voor je met je ogen kunt knipperen en zonder enige waarschuwing. Dat doet ‘ie niet uit kwade wil, maar net als de seizoenen kun je een Boogschutter die verder moet nou eenmaal niet tegenhouden.

Dus als een van deze sterrenbeelden het laat afweten: their loss, lekker laten gaan. Op naar een herfstvlam die dit seizoen wél met jou onder een dekentje op de bank wil liggen.

