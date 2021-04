Déze 3 sterrenbeelden hebben de meeste moeite met monogaam blijven

De lockdown heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat relaties op de proef gesteld. Terwijl sommige relaties er veel sterker door zijn geworden, is de verveling bij anderen toegeslagen door het vele thuiszitten. En dat is vooral slecht voor déze 3 sterrenbeelden: die hebben namelijk het meeste moeite met monogaam blijven.

1. Kreeft

Kreeften zijn niet zo dol op spanningen in hun relatie. Moeilijke gesprekken gaan ze dan ook liever uit de weg. Al is het in een relatie juist beter om hier over te praten. Het maakt de relatie juist sterker. De Kreeft voelt zich in een relatie dan ook vaak onbegrepen, of soms zelfs eenzaam. Daarom kan het zijn dat de Kreeft door deze gevoelens op zoek gaat naar een oude liefde. Het is dus eigenlijk emotioneel vreemdgaan.

2. Boogschutter

De Boogschutter zal zich gedurende jullie relatie vaak bezighouden met de kwestie of het gras niet groener is aan de overkant. De Boogschutter is dan ook iemand die zich snel verveelt, wat kan leiden tot het downloaden van een dating-app.

De Boogschutter is iemand die graag in de spotlight staat en houdt van aandacht. Als de Boogschutter dus een flirterig berichtje krijgt en daar op in gaat, weten ze dus maar al te goed waar ze mee bezig zijn. Ook als dit achter de rug van hun partner om gedaan wordt.

Lees ook

Déze 3 sterrenbeelden zullen niet snel teruggaan naar hun ex

3. Waterman

De Waterman is niet iemand die snel buiten de pot zou pissen. Toch kan elkaar minder zien door de lockdown daar wel verandering in brengen. De Waterman vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en is dan ook ontzettend sociaal. Hij is altijd in voor een avontuur en als dit niet buiten de deur kan, zal het dan wel online gebeuren. Een troost: de Waterman zal gelukkig niet snel fysiek vreemdgaan. Maar als flirterige berichtjes gezien worden als vreemdgaan, kan dit nog wel eens voor problemen zorgen binnen jullie relatie.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: GettyImages | Bron: NSMBL