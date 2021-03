Déze 3 sterrenbeelden zullen niet snel teruggaan naar hun ex

Als je je ex plots tegenkomt kun je soms ineens weer verlangen naar zijn of haar aandacht of misschien zelfs wel meer dan dat. De een heeft natuurlijk wel sneller de neiging om terug te gaan naar hun ex dan de ander. Alhoewel, bij deze drie sterrenbeelden is de kans dat ze terug zullen gaan vrij nihil.

Ram (21 maart – 19 april)

Rammen zijn lieve, zachtaardige mensen. Maar het ego van de Ram is eigenlijk heel kwetsbaar. De Ram heeft geen behoefte aan het weerzien van zijn of haar ex. Als de relatie niet werkt, dan is het mislukt. En de Ram wil zeker niet graag herinnerd worden aan deze mislukking, maar kijkt liever vooruit naar een nieuwe poging. Teruggaan naar en ex, zal dit sterrenbeeld dan ook niet gebeuren.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Schorpioenen houden wel van stiekem gedoe. Het bed induiken met een secret lover, dat zien ze best zitten. Maar met hun ex? Absolutely not! Ze doen na de break-up dan ook het liefst alsof hun ex niet meer bestaat en ook nooit voor ze bestaan heeft. Ze verwijderen hun ex uit hun leven, telefoonnummers en social media. Ze willen niets meer met diegene te maken hebben.

Steenbok (22 december – 19 januari)

De Steenbok houdt van overzicht en heeft dus ook zeer weinig ruimte voor chaos in zijn of haar leven. Ze houden ervan om controle te hebben en willen dan ook altijd graag weten waar ze aan toe zijn. En als er ineens een ex terug komt in hun leven, hebben zij daar geen controle over. Dit soort situaties mijden ze dus liever. Wel zijn Steenbokken graag opzoek naar iemand waarmee ze weer iets moois kunnen opbouwen. Seks met een ex zou voor hun dus gewoon simpelweg verspilling van hun tijd zijn.

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages