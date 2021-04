Op deze 5 manieren heeft stress ook impact op je vagina

Stress bezorgt je hoofdpijn, kan je misselijk maken en slapeloze nachten bezorgen. Niet alleen je mentale gestel, maar je gehele lijf kan gebukt gaan onder stress. Oók je vagina.

Gespannen schouders zijn vaak een duidelijk teken van stress, maar er zijn ook subtielere manieren waarop je lichaam aangeeft dat het even een tandje minder moet. Ook je vagina zegt iets over hoe de vlag er mentaal gezien bij hangt. Dit kunnen de vijf gevolgen van stress zijn voor je vagina.

1. Vaginale droogte

Chronische stress kan ervoor zorgen dat je vagina opdroogt. Dat is niet alleen vervelend tijdens seks. Een droge vagina houdt ook de PH-waarde van de vagina uit balans, wat met een beetje pech leidt tot bacteriële infecties. Omdat seks minder fijn is, kan je algehele zin in seks met de noorderzon verdwijnen. Let ook op wat je drinkt omdat cafeïne en alcohol het probleem kunnen verergeren. Drink tenminste twee liter water per dag. Ook supplementen rijk aan vitamine D3, vitamine C en vitamine A (betacaroteen) kunnen je helpen.

2. Een laag libido

Het libido is een gevoelig ding wat je makkelijk kunt kwijtraken. Als je onder druk staat, schiet je testosterongehalte omlaag als gevolg van de extra cortisol die je lichaam aanmaakt. Omdat testosteron je helpt opgewonden te raken, kan chronische stress ertoe leiden dat je algehele zin verdwijnt. Je kunt wachten tot het vanzelf terugkomt, of de boel een kickstart geven. Probeer verschillende vormen van selfcare uit om te kijken of dat je in de mood brengt. Voor de een is dat sport, voor de ander een lang warm bad of een spannend boek. Ook masturbatie kan je hierin helpen.

3. Onaangename afscheiding

De hormonale disbalans in de vagina verzwakt de goede bacteriën wat afwijkende afscheiding kan veroorzaken. Vaak is die afscheiding dikker, ruikt het onaangenaam of is het donkerder van kleur. Dat komt doordat het zelfreinigend vermogen van de vagina is verstoord, wat kan gebeuren door stress.

Een andere afscheiding kan een op zichzelf staand probleem zijn, maar het kan ook een symptoom zijn van een vaginale infectie. Dat kun je oplossen met medicatie, maar als stress de veroorzaker is, is de kans groot dat die ongewone afscheiding weer terugkeert.

4. Onregelmatige of uitblijvende menstruaties

We weten dat stress rommelt met onze hormoonhuishouding. Niet zo gek dus dat het ook effect heeft op je menstruatiecyclus. Een onregelmatige menstruatie is niet ernstig, maar kan wel knap vervelend zijn. Nog vervelender is de PMS die stress kan veroorzaken, inclusief zware buikkrampen en ernstige stemmingswisselingen.

Een onregelmatige cyclus kan ook effect hebben op je vruchtbaarheid. Dat is vaak het gevolg van een kettingreactie omdat onregelmatige menstruaties ook het ovulatieschema in de war schoppen. In combinatie met een verkleind libido kan het op die manier lastig worden om zwanger te raken.

5. Een aangespannen bekkenbodem

Betrap je jezelf weleens op het (onbewust) op elkaar klemmen van je kaken? Als je serieuze stress hebt, kan die spanning hetzelfde doen met je bekkenbodem. Een verzakt bekken en incontinentie worden beiden in verband gebracht met een gestreste, overactieve bekkenbodem. Probeer de signalen zo vroeg mogelijk te herkennen om schade op de lange termijn te beperken. Constipatie, pijn tijdens seks en onderrugpijn zijn de eerste waarschuwingstekens.

Probeer de bekkenbodem te ontspannen als je merkt dat die gespannen is. Makkelijker gezegd dan gedaan misschien, maar zwemmen en pilates zijn mooie manieren om je core en bekken sterker te maken zonder meer schade aan te richten.

